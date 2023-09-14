Артисты цирка 16 стран съехались на фестиваль "Без границ" вопреки антироссийской кампании

Как заявил гендиректор "Армони Организацион" Ахмет Экщи, фестиваль является лучшим способом наладить диалог между народами мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Антироссийская кампания, развернутая на Западе против петербургского фестиваля циркового искусства "Без границ", не помешала артистам из 16 стран приехать на этот праздник, который второй раз организован в Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке. Свои оценки участники высказали на большой пресс-конференции в день открытия фестиваля.

Комментируя выпады против России, генеральный директор Столичного цирка Будапешта (Венгрия) Петер Фекете назвал приезд на фестиваль своим личным решением, продиктованным двумя причинами. "Я был здесь в прошлом году и могу сказать, что это один из лучших фестивалей в мире, с чем я поздравляю организаторов. Вторая причина - в роли самого цирка в нашей жизни. Это такое пространство, где мы должны быть уверенными друг в друге. Я доверяю фестивалю "Без границ" и поэтому я здесь", - сказал член жюри из Венгрии.

Генеральный директор "Армони Организацион" Ахмет Экщи (Турция) высказал мнение, что "в современном мире Россия является страной, в которой высоко развита цирковая культура". "Без границ" - это первоклассный фестиваль и подобные фестивали - лучший способ наладить диалог между народами мира", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор Китайской национальной акробатической труппы Ли Чи выразил удовлетворение тем, что артисты его страны наконец-то добрались до петербургского фестиваля, что не удалось сделать в прошлом году из-за пандемии. "Мы привезли один из лучших номеров современного китайского цирка - "Игра с диаболо" и надеемся, что он понравится российским зрителям", - заключил гость из КНР.

Помощь - без границ

В состав жюри вошел директор и художественный руководитель Донецкого государственного цирка "Космос" (ДНР, Россия) Юрий Кукузенко. "Донецкий цирк, - сказал он, - не выжил бы в той ситуации, в какой он оказался, без братской помощи Российской государственной цирковой компании и Московского госцирка. Мне очень нравится название фестиваля - "Цирк без границ". А я бы добавил: и помощь - без границ". От этого цирка на открытии выступил дуэт на роликовых коньках - Александра и Игорь Петровы. На представлении было объявлено, что Петров участвовал в специальной военной операции и был отозван из зоны боевых действий, чтобы выступить на фестивале в Петербурге.

Генеральный директор "Росгосцирка" Сергей Беляков, который на фестивале возглавляет жюри, рассказал, что для праздника было сшито 150 оригинальных костюмов. В ходе подготовки программы были отсмотрены сотни номеров, а некоторые были поставлены для этого проекта. По мнению многих экспертов, смотр "Без границ" уже после своего прошлогоднего дебюта занял место в ряду крупнейших цирковых фестивалей мира.

В первый день фестиваля выступили 200 артистов разных жанров из России, Беларуси, Болгарии, Гватемалы, Италии, Китая, Кыргызстана, Мексики, Эфиопии. Этот праздник будет проходить в течение четырех дней. В программу вошли выступления артистов из 16 стран, 22 оригинальных номера, 6 полноценных цирковых представлений. Жюри назовет лауреатов в заключительный день - 17 сентября.

Фестиваль "Без границ" проводится Федеральным предприятием "Российская государственная цирковая компания" при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.