Театр марионеток имени Евгения Деммени откроет сезон премьерой спектакля "Воробьишко"

Также в театре началась работа над интерактивным спектаклем "Турнеровские сказки" для детей с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Один из старейших в стране Театр марионеток имени Евгения Деммени откроет 105-й сезон премьерой спектакля "Воробьишко" по рассказу Максима Горького. Постановку осуществила режиссер Стефания Гараева-Жученко, написавшая и музыку к этому спектаклю.

"Сквозным событием сезона станет празднование 225-летия со дня рождения Апександра Сергеевича Пушкина. В декабре мы покажем премьеру "Сказки о царе Салтане", с которой когда-то начинался наш театр. На эту постановку приглашен главный режиссер Драматического театра имени Веры Комиссаржевской Леонид Алимов", - рассказала на пресс-конференции директор театра Наталия Лунева. А 6 июня, в день рождения поэта, в кукольном доме на Невском проспекте пройдет Пушкинская ассамблея Театра Деммени.

К произведениям Пушкина не раз обращался Евгений Деммени, чье имя носит театр. Сейчас завершается работа над фильмом, посвященном 125-летию со дня рождения этого мастера - первооткрывателя многих начинаний в кукольном театре, в том числе куклотерапии. Ее основы Деммени заложил еще в довоенные годы вместе с хирургом-ортопедом Генрихом Турнером.

В театре началась работа над интерактивным спектаклем "Турнеровские сказки" для детей с ограниченными возможностями. К этой постановке будут привлечены пациенты Детского ортопедического института имени Генриха Турнера.

День своего рождения, 12 апреля, театр марионеток отметит детским праздником "У Лукоморья".