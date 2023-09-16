Делегация российских писателей стала самой многочисленной на книжном фестивале Монголии

Свое творчество представили Павел Басинский, Дмитрий Захаров, Екатерина Барбаняга, Анна Эспарса, Анастасия Строкина и Игорь Сид

УЛАН-БАТОР, 16 сентября. /ТАСС/. Делегация писателей из РФ стала самой большой на открывшемся 16 сентября национальном Дне книги Монголии, в котором приняли участие более 240 тыс. читателей, около 300 писателей и 200 издателей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ в Монголии Алексей Евсиков.

"Нам нужно сосредоточить внимание на сотрудничестве переводчиков и издательств наших стран. К сожалению, я не вижу в монгольских книжных магазинах книги современных российских писателей, а в российских произведения монгольских. Радует, что на этот фестиваль самая многочисленная делегация писателей приехала из РФ", - сказал глава российской дипмиссии.

Свое творчество представили Павел Басинский, Дмитрий Захаров, Екатерина Барбаняга, историк и культуролог Анна Эспарса, Анастасия Строкина, Игорь Сид. Отдельный павильон выделили для российских писателей из республик Бурятия и Калмыкия Чингиса Ширеторова и Басана Захарова.

Национальный книжный фестиваль Монголии в этом году проходит под девизом "Давайте читать больше". Организаторы соорудили две сцены "Открытие книги" и "Зеленая лужайка", на которой прошло открытие фестиваля с участием ростовых кукол в виде роботов и динозавров, останки которых в большом количестве находят в стране. По закону Монголии выходные дни третьей недели мая и сентября отмечаются как официальные праздники "Национальные дни грамотности и книги".