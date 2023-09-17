В Париже в российском духовно-культурном центре прошел концерт в честь юбилея Петербурга

В ходе мероприятия музыканты исполнили произведения Игоря Стравинского, Петра Чайковского, Сезара Франка и Фредерика Шопена

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Концерт классической музыки, посвященный Санкт-Петербургу, который в 2023 году отметил свое 320-летие, прошел в субботу в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ) на набережной Бранли в центре Парижа, передает корреспондент ТАСС.

Солисты симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Илья Чирсков (фортепиано) и Николай Андреев (скрипка) исполнили произведения русских композиторов Игоря Стравинского и Петра Чайковского, а также французского и французско-польского композиторов Сезара Франка и Фредерика Шопена. "Францию и Россию связывают особые отношения, которые в наибольшей мере передает музыка двух стран, - отметила генеральный директор капеллы Ольга Хомова. - Чтобы красота Санкт-Петербурга и история музыки остались со слушателями надолго, мы также привезли в Париж выставку о городе и капелле".

О давних культурных связях Санкт-Петербурга и Парижа напомнил петербургский губернатор Александр Беглов. "Сто лет назад Париж открыл Европе русское искусство: балет, оперу, русский художественный авангард, которые навсегда будут вписаны в мировую культуру", - отметил Беглов в своем обращении к гостям РДКПЦ, которое зачитал директор центра Леонид Кадышев.

В память об учившемся в Санкт-Петербурге великом русском композиторе, пианисте и дирижере Сергее Рахманинове, со дня рождения которого в 2023 году исполнилось 150 лет, Илья Чирсков исполнил рахманиновский "Музыкальный момент".

Концерт стал одним из нескольких мероприятий в рамках дней Санкт-Петербурга в Российском духовно-культурном православном центре, которые проведут 16-17 сентября. В эти дни французы и проживающие в Париже соотечественники могут принять участие в видеоэкскурсиях по залам Эрмитажа и побывать на выставке архивных документов об истории взаимоотношений России и Франции.