В Калуге представят картины художников Васнецовых из Третьяковской галереи

В экспозицию войдут 26 работ из Третьяковки и 5 работ из фонда Калужского музея изобразительных искусств

КАЛУГА, 17 сентября. /ТАСС/. Виды Москвы, "Богатырский скок", портреты и натюрморты авторства братьев Виктора и Аполлинария Васнецовых представит Третьяковская галерея 22 сентября в Калужском музее изобразительных искусств. Крупная выставка Васнецовых проводится в Калуге впервые с советских времен, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Третьяковская галерея предоставляет нам картины двух братьев - Виктора Васнецова и Аполлинария Васнецова, будут живопись и графика. <…> С окончания советского времени это первая крупная выставка Васнецовых в Калуге, достаточно сложно было ее получить, но галерея пошла на встречу и поддержала выставку", - рассказали в пресс-службе, добавив, что выставка откроется 22 сентября.

В экспозицию войдут 26 работ из Третьяковской галереи и 5 работ из фонда Калужского музея изобразительных искусств. На выставке представят графические картины по теме "Жизнь и быт старой Москвы" Аполлинария Васнецова, с которой он вошел в историю русского искусства, в том числе "Улица в Китай-городе", "Московский Кремль при Иване III". Гости увидят портреты, пейзажи, сказочно-былинные сюжеты, в том числе картину "Богатырский скок" Василия Васнецова. "Это очень эффектное классическое произведение. На выставке мы покажем натюрморты Виктора Васнецова, это редкий жанр для художника", - добавила собеседница агентства.

Виктор Васнецов (1848-1926) - один из крупнейших русских художников, его имя причисляют к классикам отечественного искусства. Он мастер широкого диапазона, его творческим призванием стало открытие для русского искусства былинно-сказочных сюжетов. Мастер-пейзажист Аполлинарий Васнецов (1856-1933) прославился как знаток старой Москвы.