Национальный театр из Сербии привез на фестиваль "Александринский" спектакль "Война и мир"

Его создал режиссер Борис Лиешевич по роману Льва Толстого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Национальный театр из Белграда представит в Санкт-Петербурге спектакль "Война и мир", созданный режиссером Борисом Лиешевичем по роману Льва Толстого. Выступления гостей - участников международного фестиваля "Александринский" - в течение двух вечеров будут проходить на основной сцене Александринского театра.

"В работе над спектаклем нас объединяла большая вера, гармония и любовь. Мы работали терпеливо, шаг за шагом, и премьера состоялась. Спектакль стал участником всемирной театральной олимпиады в Будапеште, и вот теперь гастроли - в Александринском. Это грандиозно! И очень важно. Мы взволнованы, нам и страшно, и радостно, и есть осознание, что происходит нечто замечательное", - сообщил ТАСС режиссер-постановщик спектакля Лиешевич.

Премьера 2022 года собрала много премий и наград на фестивалях в Сербии - ими отмечены и режиссер, и драматург, автор инсценировки Федор Шили, и исполнители главных ролей.

Приезд театра из Белграда на фестиваль в Санкт-Петербург - часть программы сотрудничества двух национальных театров. Уже 26 и 27 сентября Александринка представит на белградской сцене спектакль народного артиста России Валерия Фокина "Женитьба" в рамках Дней Александринского театра в Сербии.

XIV Международный театральный фестиваль "Александринский" проходит в Петербурге в 14-й раз при участии национальных театров из Армении, Сербии и Чеченской Республики. Он продлится до 6 ноября и завершится премьерой хозяев праздника - спектаклем Константина Богомолова "Мать" по мотивам одноименного романа Максима Горького.