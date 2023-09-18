Представитель "Русских сезонов" отметил успех проекта в Казахстане

Сотрудничество очень хорошо реализуется благодаря отзывчивости принимающей стороны, отметил представитель автономной некоммерческой организации Александр Огарев

АЛМА-АТА, 18 сентября. /ТАСС/. Международный проект "Русские сезоны", стартовавший в марте в Казахстане, успешно проходит при активном сотрудничестве с властями республики, к настоящему моменту представлена большая часть его программы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил представитель автономной некоммерческой организации содействия концертной деятельности "Русские сезоны" Александр Огарев.

"Сотрудничество очень хорошо реализуется благодаря отзывчивости принимающей стороны", - отметил он, подчеркнув, что уже удалось представить программы в самых разнообразных форматах - от концертов до образовательных мероприятий.

По его словам, образовательная часть имеет особое значение в списке из 10 запланированных в республике мероприятий, среди них выставки, спектакли и концерты. Представитель "Русских сезонов" напомнил о приезде в Алма-Ату в мае делегации ГИТИСа, ее участники не только представил дипломный студенческий спектакль, но и провели мастер-классы для студентов местных вузов. "Мы уже побывали в Астане, Алматы, увидели потрясающий город Байконур. Хотелось бы сюда еще больше привозить спектаклей, всевозможных выставок. Мы надеемся, что благодаря как раз вот этому проекту, в том числе при поддержке государственной программы "Большие гастроли", насколько возможно эта традиция будет продолжаться", - объяснил Огарев.

По его информации, в ближайший месяц станет известна страна или несколько стран, где пройдут "Русские сезоны" в 2024 году. Он указал, что это могут в торжественной обстановке огласит в декабре на церемонии закрытия "Русских сезонов" этого года.

Накануне представитель Росконцерта Владимир Черкасов сообщил ТАСС об успешных гастролях в Казахстане Московского Художественного театра им. Антона Чехова в рамках программы "Большие гастроли" и при поддержке "Русских сезонов". Гастроли начались в Байконуре и продолжились в Алма-Ате. Жителям Байконура представлена специальная музыкально-поэтическая программа, Алма-Аты - спектакль режиссера Антона Яковлева "Дуэль" по повести Чехова.

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению российской культуры зарубежным зрителям. В рамках фестиваля на протяжении календарного года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии, в 2018 году - в Италии, в 2019 году - в Германии. В 2020 году фестиваль принимали Франция, Бельгия и Люксембург, а в 2021 году - Республика Корея и Бельгия.