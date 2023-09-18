В театре "Эрмитаж" впервые представят спектакль "Слепые кони Фортуны" по роману Газданова

Премьера состоится 13 октября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский театр "Эрмитаж" 13 октября выпустит премьеру "Слепые кони Фортуны" по роману русского писателя-эмигранта осетинского происхождения Гайто Газданова "Призрак Александра Вольфа". Это впервые, когда произведение Газданова адаптировано для театральной сцены в России, сказал ТАСС режиссер, народный артист РФ, художественный руководитель театра Михаил Левитин.

"Это новая история, я ставлю Гайто Газданова. Спектакль называется "Слепые кони Фортуны" по его роману "Призрак Александра Вольфа". Премьера 13 октября", - сказал собеседник агентства.

По словам Левитина, впервые он познакомился с произведениями этого автора после того, как получил в подарок от министра культуры Северной Осетии полное собрание сочинений Газданова, которое было издано при помощи художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. "Это было довольно широкое знакомство с Газдановым, в этих пяти томах собрано все, что он написал. И по страсти, и по правде он мне кажется сильнее Набокова. Как только я прочитал "Призрак Александра Вольфа", у меня возникло давнее желание - оно рассыпано по нашим спектаклям - поставить спектакль с сильной долей мистики, основанной на правде жизни", - рассказал режиссер.

"Слепые кони Фортуны" - это одно из первых в России сценических воплощений романа "Призрак Александра Вольфа", "Эрмитаж" впервые открывает Газданова театральной публике, отметил режиссер. Действие спектакля происходит в России начала XX века и в Париже 1930-х годов. Изначально Левитин планировал, что за постановку будет отвечать его ученик - художественный руководитель Северо-Осетинского государственного академического театра имени В.Тхапсаева.

"Но увлекся сам, очень увлекся. Это, в конце концов, напоминает французский бульварный театр в правильном его понимании, где были открытые страхи, были открытые ужасы и открытое веселье. Это театр для всех, хотя для людей, перепуганных жизнью, он не пойдет", - добавил он.

О постановке

Главный герой постановки - журналист-эмигрант, роль которого исполнит Евгений Фроленков. Он хранит тайну еще со времен бегства из России, объятой Гражданской войной. Тень убитого им тогда при невероятных обстоятельствах человека вновь начинает преследовать героя повсюду, с каждым днем этот призрак становится все более реальным и опасным. Роль Александра Вольфа в постановке исполнит Павел Мамонов, также в спектакле задействованы Валерия Столбикова, Сергей Олексяк, Андрей Павлов и другие артисты.

Левитин определяет жанр спектакля как "мистика-мелодрама". "Мистика здесь во всем, это абсолютно мистический роман. Газданов отвечает на вопрос "Что мы за люди?". Поскольку это очень плотно пишущий писатель, он не пропускает ни одного момента внутренней человеческой жизни. Почему мелодрама? Потому что этот материал вполне держит и мелодраматический сюжет с любовью, с определенными отношениями. И вдруг туда входят элементы очень странного, безумного театра мистики, - сказал собеседник агентства. - Но не представляйте себе это так, словно там все в простынях, как в "Карлсоне", ходят и пугают друг друга, как привидения".

Гайто Газданов (настоящее имя - Георгий Газданов) родился в 1903 году в Санкт-Петербурге. В ноябре 1920 года в ходе Крымской эвакуации пароходом уплыл в Турцию. В Константинополе он написал свой первый рассказ "Гостиница грядущего". В 1923 году переехал в Париж, где прожил большую часть своей жизни. Газданова считают одним из самых ярких прозаиков русского зарубежья. Его первый роман "Вечер у Клэр" вышел в 1929 году и был высоко оценен Иваном Буниным и Максимом Горьким, а критики признали его и Владимира Набокова самыми талантливыми писателями своего поколения.

Левитин назвал постановку по роману "Призрак Александра Вольфа" достаточно своевременной. "Но он ставится не потому, что своевременный, а потому, что время требует мощного объяснения событий: что такое судьба, что такое случайность. Газданова не занимают такие общие проблемы, он пишет ужасно субъективно. Но мне кажется, что мир такой, как субъективность Газданова", - заключил режиссер.