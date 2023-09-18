Театр имени Ленсовета завершил фестиваль искусств "Балтийские сезоны" в Калининграде

Всего фестиваль собрал более 6,5 тыс. зрителей

КАЛИНИНГРАД, 18 сентября. /ТАСС/. Двадцатый фестиваль искусств "Балтийские сезоны" завершился в Калининграде. В заключительный вечер, как и накануне, главная сцена областного драматического театра была отдана артистам Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, они представили спектакль-расследование "Мертвые души", сообщили ТАСС в пресс-службе облдрамтеатра.

"Впервые участвующий в "Балтийских сезонах" театр имени Ленсовета из Петербурга подарил калининградцам и гостям города две свои недавние постановки: в воскресенье, 17 сентября, гости представили спектакль "Бесы" - более чем четырехчасовую сценическую версию одноименного романа Федора Достоевского. А под занавес фестиваля питерский театр показал спектакль "Мертвые души" - сочинение по поэме "Мертвые души" и другим текстам Николая Гоголя", - рассказала пресс-секретарь облдрамтеатра Лидия Пименова. Она также отметила, что билеты на спектакли ленсоветовцев были распроданы задолго до начала фестиваля.

В беседе с журналистами директор академического театра им. Ленсовета Валерий Градковский рассказал о работах, представленных на фестиваль "Балтийские сезоны". Он признался, что в коллективе не ожидали такого теплого приема зрителей. "Немножко было тревожно. Мы не были в Калининграде 30 лет, но публика принимала замечательно. Спектакль "Бесы" идет более 4 часов, с двумя антрактами, и я очень боялся, что зритель воспримет второй антракт как конец постановки. Но этого не случилось", - сказал он. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что "выбор спектаклей для калининградского фестиваля был верный: мы привезли одни из последних премьер нашего театра, и потом - это классика".

Директор театра также заметил, что "благодарная, просвещенная публика" мотивирует театр на новые гастроли. "Но чтобы приехать еще раз, нужна финансовая поддержка на федеральном уровне. Сегодня гастроли - дело затратное, и трудно себе представить государственный театр, гастролирующий с полным декорационным оформлением, с полным составом артистов без какой-либо поддержки". Но в любом случае, заметил он, "вместе с калининградским театром думаем об участии в совместных проектах, обменных гастролях, других творческих проектах".

ХХ фестиваль искусств "Балтийские сезоны" прошел в этом году с участием трех известных театральных коллективов. Он открылся 24 августа. Первым представил свои спектакли Московский академический театр имени Вл. Маяковского, зрители увидели комедию одержимости "Бешеные деньги" по Александру Островскому и семейную сагу "Русский роман" по произведениям Льва Толстого.

Их сменил Московский театр "Студия театрального искусства" (СТИ) под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Государственной премии в области литературы и искусства Сергея Женовача. Впервые побывавший в Калининграде театр показал "Игроков" по Гоголю и "Старуху" по Даниилу Хармсу. "Три театра - участника "Балтийских сезонов" представили шесть спектаклей, было девять их показов. В итоге фестиваль собрал более 6,5 тыс зрителей, практически на каждом спектакле был аншлаг", - отметила Пименова.

О фестивале

Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" был впервые проведен в 2004 году. По своему творческому содержанию программа фестиваля выводит его на уровень мировых стандартов. За всю историю в фестивале приняли участие 89 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов и более 5 тыс. артистов. Их выступления увидели более 200 тыс. зрителей.

XX фестиваль искусств "Балтийские сезоны" проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства по культуре и туризму Калининградской области и автономной некоммерческой организации "Фестивальная дирекция". В 2020 году проведение фестиваля было поручено ФГБУК "Росконцерт".