Сахалинский "Чехов-центр" впервые представил в Екатеринбурге спектакль "Гроза"

Гастроли организованы к 300-летнему юбилею Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова ("Чехов-центр") представил в Екатеринбурге свой спектакль-визитную карточку "Гроза" режиссера Александра Созонова на гастролях по федеральной программе "Большие гастроли", передает корреспондент ТАСС.

Спектакль был выдвинут на соискание премии "Золотая Маска" в сезоне 2018-2019 годов как лучший спектакль большой формы, лучшая работа режиссера и художника, в номинациях на лучшую женскую и мужскую роли второго плана. Актриса Наталья Красилова отметила, что постановка представляет собой сказку по мотивам пьесы Александра Островского.

"Мы два года сговаривались об этой поездке. <…> Привезли <…> наши визитные карточки - <…> спектакль "Гроза", <…> спектакль "Экстремалы". <…> Спасибо большое за ваше гостеприимство", - сказала журналистам директор "Чехов-центра" Татьяна Корнеева.

Гастроли организованы к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, отмечаемому в этом году. "["Чехов-центр"] - это точка притяжения для всех театралов. <…> Потому что то, что происходит на этом пространстве, чрезвычайно интересно, <…> эксперименты, которые проводит театр, очень любопытны", - отметил замминистра культуры Свердловской области Сергей Радченко.

Гастрольная программа

"Чехов-центр" до 23 сентября представит на сцене Свердловского государственного академического театра драмы и ряд других своих знаковых спектаклей. В их числе "Экстремалы" санкт-петербургского режиссера Петра Шерешевского - постановка была номинирована на "Золотую Маску" сразу в пяти номинациях, и актриса Анна Антонова победила в номинации "Лучшая женская роль". Также екатеринбуржцы увидят "Комнату невесты" в постановке Александра Агеева. Это первые гастроли спектакля, ранее он не покидал Сахалин. Кроме того, зрителя ждут постановки "Онегин" Маргариты Красных и "#Люблюнемогу" Георгия Суркова.

Свердловский драмтеатр уже представил на Сахалине свои лучшие спектакли -"Анна Каренина", "Доходное место", "Служебный роман", "Железнова Васса мать", "Близость" и "Магнит".

Всероссийский гастрольно-концертный план Минкультуры России призван воссоздать единую гастрольную систему страны. План реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы - "Большие гастроли" (гастроли театров) и "Мы - Россия" (гастроли национальных коллективов).