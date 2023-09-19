Волковский фестиваль открылся возобновленной версией спектакля Табакова

Речь идет о постановке "На всякого мудреца довольно простоты"

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Международный Волковский фестиваль открылся в Театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле показом возобновленной версии спектакля Олега Табакова "На всякого мудреца довольно простоты" от Московского Губернского театра, передает корреспондент ТАСС.

"Табаков умудрился поставить этот спектакль как настоящий экзамен для актеров - с большой любовью к актерам, при этом с режиссерским пиететом. Там вы не увидите выразительных режиссерских "костылей". В этом спектакле актер, существуя на площадке, должен крутиться как может, показывая все грани своего таланта", - рассказала журналистам директор Московского губернского театра Алла Решетникова.

Она также отметила, что художественный руководитель губернского театра Сергей Безруков решил восстановить спектакль в память о своем учителе Олеге Табакове. Безруков сыграл в первой версии спектакля более 200 раз - от премьеры до финального показа. В возобновленной версии роль Егора Глумова исполняет Кирилл Новышев, Клеопатры Львовны - Анна Снаткина, Нила Мамаева - Сергей Вершинин.

Международный Волковский фестиваль будет проходить до 26 сентября и объединит театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Калуги, Саратова, Твери, Ижевска, а также из Армении, Белоруссии и Сербии. В этом году фестиваль посвящен празднованию 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского и проходит под девизом "Островский: современники и современность". Фестиваль объединит постановки пьес знаменитого драматурга, а также спектакли по произведениям современников Островского - русских классиков XIX века. Программа охватит три площадки и будет представлена в театре драмы им. Федора Волкова, КЗЦ "Миллениум", а также в Доме актера им. Сергея Пускепалиса.

Волковский фестиваль с 2000 года проводится в сентябре в Ярославле. На сцене Театра драмы им. Федора Волкова, первого русского профессионального театра, свои спектакли показывают коллективы из разных стран. На фестивале проходит церемония вручения премии им. Федора Волкова.