На выставке во Владимире показали копье из бивня мамонта

Длина экспоната составляет почти 2,5 м, он был найден на одной из древнейших стоянок человека в Европе "Сунгирь"

ТАСС, 20 сентября. Выставку, посвященную 120-летию со дня рождения советского археолога Отто Бадера, который в пригороде Владимира открыл одну из древнейших в Европе стоянок человека "Сунгирь", представили в "Палатах" Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Центральным предметом экспозиции стало отреставрированное копье из бивня мамонта, сообщили ТАСС в музее.

"На выставке представлены личные вещи Отто Николаевича, в том числе фотографии с раскопок, и наиболее значимые предметы, обнаруженные археологом в 1960-х годах в захоронении, открытом на стоянке "Сунгирь". Среди них - копье, изготовленное из бивня мамонта, его длина составляет 247 см. Это самое крупное копье из всего найденного археологического комплекса", - сказали в музее.

В музее-заповеднике добавили, что длительное время копье находилось на реставрации, где специалисты полностью восстановили его форму. В таком виде археологическая находка экспонируется впервые.

Кроме этого, на выставке представили фигурку "сунгирской лошадки", орудия каменного периода и несколько других предметов из захоронения. Экспозицию приурочили к проведению Всероссийской научной конференции "Ранний верхний палеолит Европы и сопредельных территорий: взгляд из Сунгиря". Трехдневный форум, организованный музеем совместно с Институтом археологии РАН, открылся 20 сентября во Владимире.

В 1955 году в пригороде Владимира в месте впадения ручья Сунгирь в реку Клязьму во время работ в глиняном карьере нашли кости животных. Позже это место исследовал археолог Отто Бадер, открывший здесь одну из древнейших в Европе стоянок человека. На раскопках стоянки обнаружили более 70 тыс. предметов. Ранее в музее-заповеднике сообщили ТАСС о том, что в ноябре в музее откроется постоянная масштабная экспозиция "Сунгирь. Верхний палеолит на северо-востоке Русской равнины", на которой специалисты музея покажут реконструированную учеными-археологами технологию изготовления копья из бивня мамонта.