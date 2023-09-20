Театр классического балета Касаткиной и Василева отправится в гастроли по Сибири

В пресс-службе театра сообщили, что тур приурочен к 90-летию Наталии Касаткиной

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева в конце сентября отправится с гастролями по трем городам Сибири. Тур приурочен к 90-летию балерины, народной артистки РСФСР Наталии Касаткиной, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Московский классический балет начинает свои большие гастроли с городов Сибири. Красноярск, Томск и Новосибирск увидят выступления знаменитой труппы в конце сентября - начале октября. Гастрольное турне приурочено к 90-летию Наталии Касаткиной", - сообщили в театре.

С 29 сентября по 1 октября труппа покажет три балета в Красноярске на сцене театра оперы и балета, 3 и 4 октября показы постановок пройдут в Томском драматическом театре, 6, 7 и 8 октября - в Новосибирске. Во время гастролей театр представит три своих самых известных спектакля: балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Сотворение мира" Андрея Петрова и "Даму с камелиями" на музыку Джузеппе Верди.

Особенность балета "Дон Кихот" в исполнении труппы театра - в усилении комической линии. "Дон Кихот Ламанчский в нем предстает не трагическим олицетворением несбыточной мечты, но неким катализатором веселья, вокруг которого лихо закручивается сюжет, полный смеха, переодеваний, погонь, поцелуев и плутовства", - отметили в пресс-службе. Спектакль "Сотворение мира", поставленный в 1971 году - одна из самых известных работ Касаткиной и Василева, поскольку соединяет в себе классический балет и свободную пластику современного танца. В свою очередь, постановка "Дама с камелиями" прославила балетмейстеров тем, что они решились поставить балет на музыку к опере.

"У нас всегда была двойная линия существования в балете: это классические спектакли и авторские, наши собственные. Классические в своей редакции мы обычно не трогаем - все так, как сделали наши предшественники. Это хореографические шедевры, их трогать нельзя, мы все трепетно сохраняем и лишь проясняем драматургию для современного зрителя. Но самая главная линия нашей жизни - это наши авторские балеты. Их в нашем репертуаре - более 30. "Дон Кихот" - это классика. Мы только немного усилили комическую составляющую, это очень веселый и смешной балет. А "Сотворение мира" и "Дама с камелиями" - наши собственные авторские балеты, наша гордость, наши любимые спектакли", - приводятся в сообщении слова Касаткиной.

В пресс-службе театра добавили, что 9 октября театр возвращается в Москву, после чего 11 и 12 октября он выступит на сцене Государственного Кремлевского дворца. Параллельно у труппы продолжатся гастроли в Китае до 12 ноября.

О театре

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева был создан в 1966 году как коллектив "Молодой балет". Его создателем является всемирно известный российский хореограф Игорь Моисеев. В спектаклях театра в разное время танцевали такие известные артисты, как Майя Плисецкая, Сергей Полунин, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, а его гастроли прошли более чем в 30 странах мира. За свою историю театр воспитал более тридцати золотых медалистов международных конкурсов, пятерых лауреатов и двоих обладателей Гран-при Парижской академии танца. Труппа театра насчитывает 75 артистов.