Волковский театр открыл в Ярославле серию кинопоказов в память о Пускепалисе

Сеансы будут проходить в Доме актера

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Кинопоказы в память об актере, режиссере, бывшем художественном руководителе Театра драмы имени Ф. Волкова Сергее Пускепалисе начались в Ярославле в день годовщины смерти артиста. Сеансы будут проходить весь день в Доме актера, который носит его имя, передает кореспондент ТАСС.

Художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов назвал Пускепалиса "человеком с очень точной системой ценностей". "Пускепалиса невозможно было согнуть ни в одну, ни в другую сторону - эта <...> цельность натуры, цельность характера", - сказал на открытии кинопрограммы Кириллов.

Зрителям представят документальные фильмы "Когда меня не будет", "Сергей Пускепалис. Манифест о театре", "С любимыми не расставайтесь" и "Сергей", художественный фильм Мурада Ибрагимбекова "И не было лучше брата", а также режиссерский дебют Пускепалиса "Клинч".

"Я заметила, что с приходом Пускепалиса в Волковский театр люди больше стали ходить на спектакли. У него была душа, интересно было смотреть его фильмы, спектакли", - рассказала ТАСС гостья кинопрограммы, жительница Ярославля Людмила.

По словам актрисы Волковского театра Александры Чилин-Гири, благодаря ему обстановка в театре установилась очень теплая, дружественная, труппа любила Пускепалиса. "Не было никаких интриг, он сам их не терпел. Хотелось работать, хотелось делать что-то новое, с ним всегда было очень интересно репетировать <...>, он поставил это на хорошие, рабочие рельсы. Без него очень тоскливо, не в плане работы - без его личного вклада, без возможности посоветоваться с ним, без его энергии", - сказала ТАСС актриса.

О Пускепалисе

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003-2007 годах - главный режиссер Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина, с 2007 года - режиссер-постановщик Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009-2010 годах был главным режиссером Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год - помощник худрука МХТ имени А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года - худрук Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова.

Ставил спектакли в разных драматических театрах России. В Театре драмы имени Ф. Волкова выступил режиссером постановок "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры", "Бедный миллионер", "Забыть Герострата", "Предстоящее событие", "Весы".

Снялся в десятках фильмов, в том числе в картинах "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", сериале "Крик совы".

Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 года на трассе М-8 в Ростовском районе Ярославской области.