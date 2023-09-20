Гран-при фестиваля кинодебютов "Одна шестая" получили фильмы "Диско Бой" и Homeboys

В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли более 20 игровых и документальных фильмов, половина из которых - иностранные дебюты из Германии, Франции, Южной Кореи, Китая, Израиля и других стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Гран-при II Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента "Одна шестая", который прошел в Екатеринбурге с 15 по 20 сентября, получили игровой фильм "Диско Бой" режиссера Джакомо Аббруццезе (Франция, Италия, Бельгия, Польша) и неигровая картина Homeboys режиссера Тамар Горен (Израиль), передает корреспондент ТАСС.

"Мы создали этот фильм с любовью", - сказала Горен на церемонии вручения. В конкурсную программу фестиваля в этом году вошли более 20 игровых и документальных фильмов, половина из которых - иностранные дебюты из Германии, Франции, Южной Кореи, Китая, Израиля и других стран. Также "Лучшим национальным игровым дебютом" признан фильм "Свет" режиссера Антона Коломейца, "Лучшим национальным неигровым дебютом" - "Отцы" режиссера Юрия Мокиенко. В номинации "Лучший зарубежный игровой дебют" отмечена картина "Солнце" (режиссер Курдвин Аюб из Австрии), в номинации "Лучший зарубежный неигровой дебют" - "Долгая дорога домой" (режиссер Чжан Вэньцянь, Китай).

В номинации "Лучший актерский ансамбль" победила команда фильма "Краш-тест" режиссера Анастасии Борисовой из России. "Приз зрительских симпатий" забрал российский режиссер Владимир Тарасов с фильмом "Енисейский марафон".

"Фестиваль "Одна шестая состоялся. Получился он, как и задумывался, ярким, очень крутым, дерзким", - сказал на церемонии закрытия гендиректор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

Всего в рамках фестиваля на площадках киноконцертного театра "Космос", кинотеатра "Салют" и Свердловской киностудии прошли показы более 40 кинокартин, а также различные творческие встречи и мастер-классы от деятелей кинематографа. Завершился фестиваль премьерным показом фильма "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян, всероссийская премьера которого состоится 9 ноября.

Первый фестиваль "Одна шестая", который прошел в прошлом году, посетили более 3 тыс. гостей, уральцы смогли посмотреть 30 фильмов в конкурсной и внеконкурсной программе.