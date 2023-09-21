Спектакль "Лавр" Эдуарда Боякова вернется на московскую сцену

Премьера новой редакции постановки состоится 5 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Спектакль художественного руководителя Нового театра Эдуарда Боякова "Лавр" по роману Евгения Водолазкина возвращается на московскую сцену. Премьера новой редакции постановки состоится 5 октября на сцене Центрального академического театра Российской армии, сообщил журналистам худрук.

Первая версия спектакля впервые была показана в 2020 году на сцене Московского художественного академического театра им. М. Горького. В постановке заняты народные артисты РФ Дмитрий Певцов, Леонид Якубович, Валентин Клементьев. В обновленной постановке в актерский ансамбль включены новые артисты, в том числе Амина Синагатуллина, Анфиса Ломакина, Валерия Мисанова, Ксения Таран.

"Это совершенно новый спектакль. На прежней энергии мы делаем совершенно новый спектакль. Это абсолютно новая сцена, это уникальная сцена с двумя кольцами, она совершенно другая, это другая картинка, другая энергия", - сказал журналистам Бояков, который выступил режиссером-постановщиком новой версии. По его словам, у спектакля новые команда и хореографические рисунки, более мобильная и совершенная система декораций, в постановке занято много молодежи. Например, кульминационная сцена в Иерусалиме приобретает 60 дополнительных лампад, опускающихся из-под колосников, отметили в театре.

Дмитрий Певцов назвал проблемой российского искусства отсутствие современного героя, притом что такие герои в обществе есть. "Абсолютно верно, что именно сейчас, именно во время спецоперации, именно в Центральном театре Российской армии мы рассказываем о человеке, который был и молитвенником, и целителем. Это современный герой, который воплощает наш русский дух", - сказал актер.

Валентин Клементьев отметил, что мало кто в театре сейчас так бережно работает с текстом, как Бояков, и артистам было интересно погрузиться в роман Водолазкина. "Для актеров, занятых в спектакле, необычность была связана с тем, что это выдающая филологическая работа. <…> В тексте и нашей инсценировке романа соседствуют и современная речь, и церковнославянский язык, и какие-то отсылки к любопытным историческим фактам", - сказал актер. Леонид Якубович рассказал, что его дочь трижды посмотрела спектакль и хочет прийти еще. "Я ее не звал, для меня было удивление видеть ее в зале третий раз. <…> 22 года. Все, что говорили до меня, резюмируется этим", - считает артист.

В центре сюжета человек, прошедший путь от мальчика-сироты к врачевателю, от юродивого до отшельника и святого. События происходят в разные исторические периоды по всему миру. "Лавр", если коротко, - это о жизни и смерти. Вряд ли найдутся те, кого это не касается. "Лавр" - это житие, написанное современными художественными средствами, которые многократно становились предметом литературоведческих работ. Вместе с тем это предельно простая история жизни праведника, и чтобы понять ее, вовсе не обязательно вникать в филологические споры", - привели в пресс-службе театра слова писателя, автора романа "Лавр" Евгения Водолазкина.