В Госдуму внесли проект постановления об учреждении медали имени Говорухина

Награда будет вручаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности и международном сотрудничестве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла на рассмотрение палаты проект постановления об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. Награда будет вручаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности и международном сотрудничестве.

Медаль Станислава Говорухина будет являться ведомственной наградой Госдумы, награждать ею будут граждан РФ и иностранцев за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, в патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. В проекте постановления уточняется, что гражданин РФ, представляемый к награждению, на момент представления не должен замещать государственную должность в Госдуме, Совете Федерации, в законодательном органе субъекта РФ, муниципальную должность депутата, а также члена выборного органа местного самоуправления.

В положении указано, что в течение календарного года медалью, как правило, могут быть награждены не более 10 человек. Ходатайство о награждении может быть инициировано председателем Госдумы, фракцией или комитетом (комиссией) платы.

Рассмотреть проект Госдума может на пленарном заседании 26 сентября.

Ранее спикер палаты Вячеслав Володин сообщал о намерении учредить медаль.

О Говорухине

Станислав Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", автор сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го" и других. Депутат Госдумы (1993-2018), председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.