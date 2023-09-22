В Женеве открылась выставка картин на тему балетных "Русских сезонов"

Автор 22 полотен, представленных в галерее TCarmine.Art, - художник из Санкт-Петербурга Мирон Жаркевич

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ЖЕНЕВА, 22 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Высокое искусство балета представлено на художественной экспозиции "Русские сезоны в Женеве". В галерее TCarmine.Art выставлены 22 работы художника из Санкт-Петербурга Мирона Жаркевича.

В галерее TCarmine.Art уже в третий раз в 2023 году проводится выставка произведений российского и советского изобразительного искусства. Как рассказал корреспонденту ТАСС владелец галереи Филипп де Бокар, "Русские сезоны" Сергея Дягилева (1872-1929), ставшие знаменитыми в начале ХХ века, являются сейчас синонимом классического искусства балета, и в этом качестве они получили широкую известность за пределами России. "Российская культура - это часть моей жизни. Я выучил русский язык. Считаю, что русская, французская и немецкая культуры представляют собой абсолютно необходимые части европейской культуры", - отметил швейцарский коллекционер. Ранее в 2023 году он выставлял в галерее картины ленинградских художников 1950-80-х годов из собственной коллекции и работы своей жены - российской художницы Татьяны Кармин, умершей три года назад.

Де Бокар сообщил, что Жаркевич, с которым он знаком давно, приехал в Женеву по его приглашению месяц назад. Представленные на выставке картины были написаны в женевской галерее.

37-летний художник преподает живопись и дизайн на факультете философии, культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. В интервью корреспонденту ТАСС он отметил, что на создание в Женеве серии полотен, посвященных балету, его вдохновляли "всемирно известные дягилевские "Русские сезоны" в Париже". "Для меня балет - это некий симбиоз искусств. Это прекрасная музыка, красивые фигуры, костюмы, свет, живопись. Все это словно сливается в общую историю, - сказал живописец. - Каждый поход на балет для меня праздник. Мы ходим всей семьей".

В Швейцарию Жаркевич приехал с эскизами будущих картин. "Времени было очень мало. Некоторые сюжеты пришли ко мне во время прогулок по Женеве. На выставке много портретов, на полотнах представлены фигуры, ракурсы, жесты рук. Все это - балет", - сказал собеседник агентства. "Техника разная, - продолжил он. - Здесь и сухая масляная пастель, и акрил, и акварель, и масло на холсте. Весь спектр возможностей". На нескольких картинах присутствует текст, что является одним из композиционных приемов. "Мне хотелось в своих работах ввести шрифты и через призму этих "па-де-де", "арабесков", "фуэте" отразить образовательный подтекст, чтобы посетители выставки могли визуально представить, что эти термины значат на самом деле", - пояснил художник.

Открытие экспозиции в четверг вечером вызвало большой интерес у ценителей искусства. На презентации картин выступила певица из Санкт-Петербурга Марина Морозова, исполнившая песни на русском и итальянском языках.

"Русские сезоны"

Сергей Дягилев - художественный критик, историк искусства, организатор выставок, один из основателей объединения "Мир искусства". Антрепризные "Русские сезоны", которые он организовывал с 1908 года во Франции, Великобритании и других странах, знаменовали собой успех русского музыкально-театрального искусства. Начало "Русским сезонам" было положено в 1906 году, когда Дягилев привез в Париж выставку русских художников. С 1911 по 1929 год он был художественным руководителем труппы "Русский балет Дягилева". Спектакли, сочетавшие современную музыку, хореографию и декорационное искусство, способствовали утверждению авангардизма в этих видах творчества, престижа русского балета, а также наметили пути развития балетного искусства во всем мире.