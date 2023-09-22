На острове Русский стартовал городской фестиваль "Владивостокская крепость"

Как сообщили в Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, в программу мероприятий вошли экскурсии, мастер-классы, книжная выставка и игротека

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Масштабный городской фестиваль "Владивостокская крепость" открылся на острове Русский у одного из объектов крепости - порохового погреба №13, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Гостям предложили экскурсии по погребу, мастер-классы по колокольному звону и парусному спорту, книжную выставку и игротеку филиала Третьяковской галереи.

"Фестиваль открылся на площадке у порохового погреба №13, где гости смогут посетить экскурсии по пороховому погребу, включая экскурсии для детей, мастер-классы по прикладному искусству, колокольному звону и парусному спорту. Для вечернего открытия музыкального фестиваля организаторы выбрали Adiemus, сложносочиненное творение британского композитора Карла Дженкинса в исполнении оркестра "Новая опера" и джаз-хора Свердловской государственной детской филармонии. Новое звучание ей придадут с помощью импровизации на звоннице из девяти колоколов, специально отлитых для Музея Арсеньева в Свято-Даниловом монастыре", - сообщили в пресс-службе.

Также в рамках фестиваля пройдет книжная выставка и игротека филиала Третьяковской галереи. На разных площадках города фестиваль проходит с 22 по 28 сентября.

"То, что мы сегодня переживаем, - это история, которая разворачивается на наших глазах, которую мы творим вместе. Для того чтобы в душе человека возникало ощущение счастья, радости, недостаточно рассказов о славном военном прошлом. Хотя фестиваль военной реконструкции, возможно, рано или поздно произойдет. Но для того, чтобы крепость зазвучала, мы решили выбрать то, что должно звучать: великую музыку в исполнении талантливых заслуженных коллективов", - сказал на предваряющей фестиваль пресс-конференции директор музея-заповедника Виктор Шалай.

Он также пояснил, что использование колоколов в концерте и мастер-классы по колокольному звону в программу фестиваля попали не просто так. На территории Владивостокской крепости было немало православных храмов. "Чтобы Владивосток стал не только сильным количеством орудий, но и городом сильных духом людей, здесь должна была быть жизнь духовная", - сказал Шалай.

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русский в 1877-1917 годах. Крепость состоит из береговых батарей, фортов, капониров и других объектов. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира.