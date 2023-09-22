В Жукове открылась выставка в честь ветерана и педагога Петра Степанова

В экспозицию вошли фотографии, документы, книги из его библиотеки и телескоп

КАЛУГА, 22 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному учителю школы РСФСР и новатору в области преподавания биологии в школе Петру Степанову, впервые открылась в филиале Музея Победы - "Музее Г.К. Жукова" в Калужской области. На ней будут представлены фотографии учителя, а также микроскоп и книги из его библиотеки, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Сегодня открылась первая выставка школьного музея на площадке Музея Жукова в рамках работы центра "Победитель". Она называется "Учитель, сад растивший" и посвящена ветерану Великой Отечественной войны, педагогу калужской школы, заслуженному учителю РСФСР Петру Прокофьевичу Степанову", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию вошли фотографии, документы, среди них - грамота заслуженного учителя школы РСФСР. Также представлены микроскоп, которым он пользовался в работе, книги из его библиотеки. "Петр Прокофьевич прошел войну, отмечен орденами Ленина и Отечественной войны II степени. 30 лет проработал в школе № 7 города Калуги, где с 1952 года руководил кружком юннатов, растил школьный сад, опубликовал более 40 статей и книг, в которых делился преподавательским опытом. Юннаты из его кружка неоднократно участвовали во всесоюзных конкурсах и выставках, занимая на них призовые места. Символично посвятить ему выставку в Год педагога и наставника", - отметили в Музее Победы, добавив, что выставка продлится до 27 октября, материалы предоставлены музеем истории калужской школы № 7.

Степанов (1911 - 1986) родился в Тульской области. Известен как автор новаторских идей в области преподавания биологии в школе. Изготовленные им и его учениками пособия демонстрировались не только в Калуге и Москве, но и за рубежом - в Мексике, Франции, США, на Кубе. Автор свыше 40 статей и книг, включая "Спутник садовода" и "Прививка плодовых деревьев и солнце".