Театр кукол из Израиля примет участие в фестивале в РФ, несмотря на риск санкций

Основатель и режиссер театра Орнан Брайер отметил, что "дети во всех странах должны видеть искусство"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Израильский театр кукол покажет свои спектакли на XII Международном фестивале театров кукол имени Сергея Образцова в Москве, несмотря на геополитическую ситуацию и риск санкций. Об этом сообщил основатель и режиссер театра Орнан Брайер на пресс-конференции в ТАСС.

"В Израиле, конечно же, знают о такой сложной ситуации, в которой находимся. Но у меня есть одно правило, которому я всегда следую. Я думаю, что дети во всех странах должны видеть искусство. Единственная возможность изменить мир - это дать новому поколению искусство. Поэтому я не выбираю какие-то страны и ситуации. Вы знаете, даже и в Израиле ситуация непростая. Поэтому я езжу показывать свой спектакль, готов показывать свой спектакль везде", - сказал Брайер, отвечая на вопрос журналиста о том, сразу ли он согласился принять участие в фестивале, учитывая риск санкций.

XII Международный фестиваль театров кукол им. С. В. Образцова открылся в Москве 21 сентября, он продлится до 28 сентября, в программе - спектакли 12 театров из трех стран. Участвуют творческие коллективы Израиля, Ирана, а также разных городов России: Брянска, Вологды, Красноярска, Нижнего Тагила, Перми, Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. Также выступит коллектив из ДНР.

События смотра пройдут на площадках Театра кукол им. Образцова и Малого театра. Некоторые спектакли, как ожидается, будут транслироваться онлайн в социальных сетях театра. "Образцовфест" реализован при поддержке Минкультуры РФ ассоциацией "Академия народной музыки" совместно с ГАЦТК им. Образцова.