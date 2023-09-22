Новый фестиваль современной музыки "Петербургские дожди" дебютирует в октябре

Его откроют концертом "Заклятие солнца" в Академической капелле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Новый фестиваль современной музыки "Петербургские дожди" пройдет 2-17 октября под эгидой Союза композиторов Санкт-Петербурга. Проект включает музыку около 60 авторов разных поколений, сообщили на презентации фестиваля в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Много лет в городе проходил замечательный фестиваль "Петербургская музыкальная весна", который был придуман еще Андреем Петровым. К сожалению, в силу обстоятельств уже несколько лет этот фестиваль невозможно было провести. И "Петербургские дожди" - своего рода продолжение начинания Петрова, но уже в соответствии с современными вызовами", - сказал художественный руководитель фестиваля Антон Танонов, возглавивший в 2022 году Союз композиторов Санкт-Петербурга. Комментируя название, он высказал мнение, что многие композиторы сочиняют музыку "под аккомпанемент дождя", который по сути является символом их творчества. Осуществить новый проект союзу помогла поддержка комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Откроется фестиваль концертом "Заклятие солнца" в Академической капелле с премьерами петербургских композиторов. В программе из восьми концертов - музыка самых разных жанров - от хоровой, фортепианной и камерной до народной и электронной. Завершится фестиваль в театре ЛДМ "Новая сцена" программой саундтреков, номеров из мюзиклов, эстрадных песен и романсов авторов разных поколений.

"Наша задача - возрождение, переосмысление славных традиций Ленинградского Союза композиторов", - заключил Танонов, привлекший к этому проекту много увлеченных исполнителей современной музыки.