В Чебоксарах по программе "Большие гастроли" прошел спектакль Никиты Михалкова

Зрителям показали постановку "12"

ЧЕБОКСАРЫ, 22 сентября. /ТАСС/. "Большие гастроли" Центра театра и кино прошли в Чувашском государственном театре оперы и балета в Чебоксарах. Зрители увидели спектакль-размышление "12" постановки режиссера народного артиста России Никиты Михалкова, передает корреспондент ТАСС.

"Большие гастроли" Центра театра и кино организованы в Чувашии согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России.

По мнению Михалкова, спектакль "12" позволяет объединить артистов и зрителей. "В данном случае <…> это радость и подтверждение тому, что то, о чем мы говорим, волнует людей", - сказал он журналистам.

Режиссер подчеркнул, что спектакль "не простой, не развлекательный", зритель проживает постановку вместе с артистами. "Ты можешь говорить самые жестокие вещи, но если в тебе живет любовь и сострадание к тем, о ком ты говоришь, то эту правду нужно и можно воспринимать и слушать. Поэтому в этом смысле для нас этот спектакль - созидательная вещь", - пояснил Михалков.

Премьера спектакля "12" состоялась в апреле 2021 года. Это спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь оказавшемуся в беде совершенно постороннему человеку. По словам Михалкова, постановка для него дорога тем, что каждый зритель "получает свое в этом спектакле".

О вышитой карте России

В Чебоксарах Михалков ознакомился с вышитой картой России, которая экспонируется в национальном музее Чувашии. Он высказал мнение, что это высокохудожественное произведение, "продиктованное какой-то божественной идеей".

"Если просто абстрактно смотреть, не разглядывая регионы, просто на ее цветовую гамму, [то] она - как лоскутное одеяло, она - как вся Россия", - отметил артист.

По его мнению, вышитую карту России можно использовать на школьных уроках в младших классах для изучения страны. "Игра, собирание страны, нахождение малой родины своей. Попытка понять, почему она такая, почему именно такие цвета, почему люди одевались так. <…> Это очень важно, это та рутинная работа, без который в результате мы не сможем получить поколение, которое будет безоговорочно защищать свою страну", - уверен Михалков.