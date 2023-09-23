Мариинский театр покажет премьеру оперы Антона Рубинштейна "Демон"

Режиссером постановки выступит Елизавета Корнеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Мариинский театр покажет на своей Новой сцене первую премьеру сезона - фантастическую оперу Антона Рубинштейна "Демон". Спектакль пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщили в пресс-центре театра.

"Новый спектакль на сюжет одноименной поэмы Михаила Лермонтова готовит режиссер Елизавета Корнеева. Ее "Демон" лишен пространственно-временных координат. Вместо этого - метафоры, отголоски и символы: от греческого театра до песочницы. Все это призвано подчеркнуть вечность проблем, поднятых и в поэтическом, и в музыкальном тексте", - рассказали в пресс-службе.

Партию Демона репетируют Глеб Перязев, Магеррам Гусейнов и Евгений Никитин, а в партии Тамары готовы выступить Инара Козловская, Екатерина Гончарова, Ольга Маслова и Наталья Павлова.

Мировая премьера "Демона" состоялась в Мариинском театре 13 (25) января 1875 года. За дирижерским пультом стоял Эдуард Направник. Начиная с 1880-х за пультом сочинения в разное время стояли Густав Малер и Сергей Рахманинов. В партиях Князя Гудала и Демона не раз выходил Федор Шаляпин - его новаторская трактовка центрального образа навсегда вписана в историю мировой музыки. Последняя постановка "Демона" в Мариинском относится к 2003 году, однако в репертуаре она не закрепилась.