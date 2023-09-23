Александринский театр отправился с первыми гастролями в Сербию

Труппа впервые отправилась в гастрольную поездку в эту страну

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Дни Александринского театра пройдут 24 - 27 сентября в Белграде, Нише и Нови-Саде в Сербии. Труппа впервые отправилась в гастрольную поездку в эту страну, сообщила пресс-служба театра.

"Александринский театр приезжает в Белград впервые за всю свою 268-летнюю историю. В рамках зарубежного направления "Больших гастролей", организованных "Росконцертом", на сцене Национального театра в Белграде пройдут показы спектакля "Женитьба" по комедии Николая Гоголя в постановке художественного руководителя труппы Валерия Фокина", - рассказали в пресс-службе.

24 сентября на сцене Молодежного театра в городе Нови-Саде и 25 сентября в Национальном театре города Ниша зрители увидят моноспектакль народного артиста России Сергея Паршина "Охота жить!". В Нише также будет открыта выставка "Избранные образы русской сцены" с цифровыми копиями эскизов занавесов и декорационного оформления легендарных спектаклей Национального драматического театра России (Александринского театра) XIX-XX веков из коллекции Петербургского музея театрального и музыкального искусства.

Большие гастроли Александринского театра в Белграде носят обменный характер. Драматическая труппа Национального театра в Белграде (Сербия) 18 и 19 сентября представила на сцене Александринского театра спектакль "Война и мир" по роману Льва Толстого в постановке Бориса Лиешевича. Эта работа вошла в программу XIV Международного театрального фестиваля "Александринский".