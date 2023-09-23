Умерла заслуженная артистка России Клавдия Блохина

Ей было 88 лет

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ Клавдия Блохина умерла на 89-м году жизни, сообщает сайт Малого театра.

"С прискорбием сообщаем о том, что на 89-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Клавдия Ефимовна Блохина. Приносим соболезнования родным и близким Клавдии Ефимовны", - говорится в сообщении.

Прощание с артисткой состоится в Щепкинском фойе Малого театра 26 сентября. Начало гражданской панихиды - в 12:00 мск.

Клавдия Блохина родилась 21 декабря 1934 года. Окончила театральное училище им. Б. В. Щукина и в 1955 году была приглашена в труппу Малого театра. Исполняла роли русского и зарубежного, современного и классического репертуара. Среди созданных ею образов - Анютка во "Власти тьмы", Ольга в спектакле "Почему улыбались звезды", Лиза в "Горе от ума", Фенечка в "Отцах и детях".

Среди фильмов с ее участием - "Секрет красоты", "Анюта", "Сверстницы", "Первая любовь", "Разведчица Татьяна Бауэр", "Дорогой мой человек".