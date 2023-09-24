Победителем Всероссийского фестиваля хоров в Астрахани стал коллектив из Алтая

Участниками в 2023 году стали 1 тыс. школьных хоров и свыше 40 тыс. конкурсантов из 65 регионов

АСТРАХАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль школьных хоров "Поют дети России", объединивший в этом году 1 тыс. школьных хоров и свыше 40 тыс. конкурсантов из 65 регионов страны, завершился в воскресенье гала-концертом на Соборной площади Астраханского кремля. Победителем фестиваля назван хоровой коллектив из республики Алтай, передает корреспондент ТАСС с места события.

На Соборной площади Астраханского кремля выступили финалисты фестиваля - вокалисты, ставшие победителями в своих округах, а также лучшие хоры из Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера, Центра и Юга страны.

Полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов зачитал обращение главы государства к организаторам, участникам и гостям Всероссийского фестиваля. Приветствия финалистам также передали вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и министр культуры РФ Ольга Любимова.

Среди финалистов, выступивших со сцены Астраханского кремля, были все 400 участников фестиваля, в том числе впервые - участники из Луганской Народной Республики. Так, сводный хор учащихся школ искусств и музыкальных школ Луганской Народной республики, а также образцовый ансамбль народной песни "Соловушка" ЛНР были награждены дипломами лауреатов фестиваля. От Астраханской области в финале фестиваля принял участие хор Астраханской православной гимназии. В концертной программе прозвучали классические произведения в исполнении Юношеского симфонического оркестра, который также аккомпанировал детскому сводному хору.

Гран-При фестиваля был присужден школьному хору Кош-Агачской средней школы имени Тюковой, села Кош-Агач республики Алтай.

Всероссийский фестиваль школьных хоров "Поют дети России" в 2023 году проводится Всероссийским хоровым обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Астраханской области. Партнерами проекта являются Российская академия образования и предприятие "Газпром добыча Астрахань".