Театр наций представит премьеру спектакля с участием Пересильд и Смехова

Речь идет о постановке Данила Чащина "Последнее лето"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля Данила Чащина "Последнее лето", в котором заняты Юлия Пересильд и Вениамин Смехов, состоится в Государственном театре наций.

"Есть в спектакле чеховская какая-то боль и вишневый сад, который вырублен, которого не осталось. И это желание сохранить что-то, что истончается, что уходит, что больше невозможно удержать. Как заканчивается вообще Серебряный век - для меня и про это спектакль тоже, про людей, которые были в Серебряном веке и больше не существуют. Но они живы в воспоминаниях Ники, Николая, которого играет Вениамин Борисович Смехов. Пока он их помнит, они живы, они существуют. Это спектакль про память, про семью и про дом - дом, которого нет, но при этом он есть в его сердце, в его памяти", - сказал журналистам перед премьерой режиссер.

По словам Чащина, для него спектакль прежде всего про семью, поиск дома в широком смысле этого слова, память о счастливом времени, которое герои тщетно пытаются удержать. В основу постановки лег сценарий "Куоккала" Анны Козловой - писательницы и автора сериалов "Краткий курс счастливой жизни", "Садовое кольцо", "Медиатор". События разворачиваются в курортном поселке под названием Куоккала (сегодня - село Репино Ленинградской области) во время Первой мировой войны. Актеры и режиссер побывали в Репино, чтобы глубже погрузиться в атмосферу дачной жизни начала XX века.

Главные герои спорят о литературе и судьбе страны, философствуют, читают и даже устраивают спиритические сеансы. Расклад на картах выдает несчастливые предсказания о будущем поэтов, которые часто бывают в Куоккале (в том числе Сергея Есенина, Ивана Бунина, Николая Гумилева), да и самих героев. Стихи, многие из которых были предложены Вениамином Смеховым, являются частью постановки. Спектакль начинается со стихотворения Давида Самойлова "Выезд", описывающего сборы семьи и спешный отъезд из родного дома. Оно стало своеобразным камертоном всего действа.

Актеры о ролях

Юлия Пересильд играет жену офицера Анну, Вениамин Смехов - ее выросшего сына Николая, который вспоминает происходившие когда-то события. В разных составах в спектакле заняты Елена Николаева, Михаил Тройник, Дмитрий Чеботарев, Иван Добронравов, Василий Бриченко, Виталий Коваленко, Олег Савцов, Мила Ершова, Серафима Красникова, Людмила Трошина, Андрей Титченко, Никита Загот.

"Самое интересное - это ее легкость и это ее нежелание понимать эту действительность, решать эти вопросы. Это, наверное, самое трагичное и драматичное в ее образе - у нее полностью отсутствует выживаемость. <…> Она просто на это неспособна, она прекрасный человек, она очень любит своего мужа, она хочет сохранить семью, она ж ничего плохого не хочет, но и выжить в этой ситуации она, конечно, не сможет", - рассказала о своей героине Юлия Пересильд.

По ее словам, герои остаются в подвешенном состоянии. "Мне кажется, главное, что присутствует - это какая-то тоска и неразрешенность ситуации. Мы все узнали, какая судьба ждет каждого из героев, но мы не видим, что они находятся в каком-то активном поиске пути. Они просто остаются в этом", - добавила актриса.

Вениамин Смехов в свою очередь рассказал, что пьеса его "захватила сразу". "Это касается любого человека, потому что у каждого человека колоссальный киноархив памяти. <…> У каждого есть своя кинолента воспоминаний, вот она происходит как будто бы с моим героем", - отметил артист. По его словам, участвующие в спектакле актеры, несмотря на занятость, находили время для работы над постановкой, потому что "пьеса очень хороша". "Я вам сказал, что пьеса замечательная, это значит, что она про сегодня. Любая пьеса. "Чайку" знаете? Она про сегодня. Это эффект настоящего театра", - уверен актер.

Вместе с режиссером над постановкой работали художник-сценограф Максим Обрезков, художник по свету Александр Сиваев, художник по костюмам Виктория Севрюкова, ассистентом режиссера по пластике выступил Николай Реутов. Ближайшие показы также пройдут 26 и 27 сентября.