В Петербурге состоится открытие VI Музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

В Мариинском-2 пройдет гала-концерт с участием звезд мировой оперы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Гала-концерт с участием звезд мировой оперы в Санкт-Петербурге откроет VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, сообщили организаторы. В этом году мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения выдающегося русского баса Федора Шаляпина.

"В Мариинском-2 в 20:00 состоится грандиозный гала-концерт - торжественное открытие VI Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. В концерте примут участие звезды мировой оперы - российский бас, дважды лауреат премии Grammy Ильдар Абдразаков, прославленный солист Венской оперы, Метрополитен-оперы и Ла Скала мексиканский тенор Рамон Варгас и солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева", - говорится в сообщении Фонда поддержки молодых талантов Ильдара Абдразакова.

За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - маэстро Валерий Гергиев. На вечере прозвучат арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

В фонде рассказали, что в преддверии гала-концерта, 20 и 21 сентября в Международной академии музыки Елены Образцовой в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы Абдразакова и известного концертмейстера Ла Скала Мзии Бахтуридзе. В этом году из более чем 400 претендентов к открытым слушаниям было приглашено 30 вокалистов из разных городов России и Белоруссии. "Две молодые артистки, наиболее ярко проявившие себя на прослушиваниях - Хорошева Вероника из Уссурийска и Попова Кристина из Москвы, получили приглашение принять участие в концертном туре фестиваля", - отметили в фонде.

Участницы образовательной программы будут выступать на одной сцене совместно с Абдразаковым и выдающимися оперными солистами - Станиславом Трофимовым, Алексеем Тихомировым и приглашенным солистом Мариинского театра Кириллом Беловым. Концерты пройдут в Архангельске (27 сентября), Мурманске (28 сентября), Петрозаводске (30 сентября), Самаре (2 октября) и Казани (4 октября).