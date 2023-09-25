В Петербурге пройдет юбилейный вечер в честь Татьяны Пилецкой

На сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" состоится премьера комедии "Рок-н-ролл на закате"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. Народная артистка России Татьяна Пилецкая отметит свое 95-летие на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге, в котором служит уже шесть десятилетий. Там состоится премьера лирической комедии с ее участием "Рок-н-ролл на закате", которая была поставлена специально к юбилею артистки режиссером Юрием Цуркану.

"Татьяна Пилецкая - уникальная актриса, любимица зрителей, добрейший, прекрасный человек. <...> Познакомились мы 62 года назад, еще в самом начале пути, когда я работал в Симферопольском театре, и она увидела меня в роли Ромео. С тех пор мы общаемся, ходим на спектакли друг друга. И для меня было приятным сюрпризом, когда в прошлом году мы вместе открыли мемориальные плиты со своими именами на Аллее звезд на Пионерской площади у ТЮЗа. Я от души желаю моей любимой актрисе продолжения ее творческого пути", - отметил в беседе с ТАСС актер Александринского театра, народный артист России Николай Мартон.

На театральной сцене одной из ролей Пилецкой была Роксана в "Сирано де Бержераке", а в кино, где актриса снимается с 1947 года, она запомнилась зрителям по фильму "Разные судьбы". Всего в ее фильмографии - более 50 картин.

Пилецкая - российская артистка театра и кино, актриса Санкт-Петербургского театра-фестиваля "Балтийский дом", народная артистка РФ. Окончила Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой, училась в студии Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького. В 1945-1948 - актриса эстрады и Ленинградского театра Музкомедии. Была актрисой киностудии "Ленфильм", театра "Патриот". С 1962 года - актриса Ленинградского театра им. Ленинского комсомола (ныне театр "Балтийский дом"). Снималась в фильмах "Пирогов", "Разные судьбы", "Олеко Дундич", "Княжна Мери", "Мать", "Дело N 306", "Невеста", "Прощание с Петербургом", "Роман с императором". Автор книг "Серебряные нити", "Хрустальные дожди", "Да, у всех судьбы разные, или Биографические эскизы", "Всегда с Вами". В 2020 году актриса была удостоена специальной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".