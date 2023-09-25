В Петербурге представят на выставке книжные памятники XVIII века

Посетители, в частности, смогут увидеть документы, связанные с конкурсом на написание единого учебника истории СССР в период правления Иосифа Сталина, с его пометками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Музей политической истории России в Санкт-Петербурге 29 сентября представит новый выставочный проект "История в учебнике, учебник в истории", приуроченный к Году педагога и наставника в РФ. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала генеральный директор музея Елена Лысенко отметив, что на открывающей проект выставке будут представлены книжные памятники XVIII века.

"На выставке, которая откроется у нас в музее 29 сентября, будет представлено редкое издание "Синопсис или краткое собрание от различных летописцев о начале славенороссийского народа…", уставы народных училищ XVIII века, созданный еще при Екатерине Великой учебник российской истории для народных училищ И. М. Штриттера. Кроме того, мы представим сочинения Ломоносова, документы, связанные с деятельностью Уварова, Луначарского, личные вещи Крупской и многое другое", - рассказала Лысенко.

По ее словам, выставка охватывает значительный пласт отечественной истории, начиная с самых истоков и заканчивая сегодняшним днем. Так, посетители смогут увидеть документы, связанные с конкурсом на написание единого учебника истории СССР в период правления Иосифа Сталина, с его пометками. Также будут представлены игровые пособия, книги для чтения, одежда учителя, одежда ученика, бытовые предметы, несколько биографий их владельцев, а также отдельный блок материалов, который будет доступен только взрослым посетителям музея.

"Будет отдельная витрина с грифом 18+, где будут представлены украинские издания, которые были привезены к нам с новых территорий, нам их предоставило правительство ЛНР.

Она также отметила, что в создании выставки активное участие принимали московские и петербургские архивы, библиотеки, учебные заведения и музеи, без участия которых невозможно было бы представить как саму выставку, так и проект в целом. Также посетители получат возможность не просто посмотреть на обложку или разворот представленных учебников, но с помощью QR-кодов заглянуть и внутрь.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги и прочее.