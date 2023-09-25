В Петербурге стартовал Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Мероприятие открылось гала-концертом с участием мировых оперных звезд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Гала-концерт с участием мировых оперных звезд на сцене Мариинского-2 открыл VI Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, передает корреспондент ТАСС. На вечере выступили российский бас, дважды лауреат премии Grammy Ильдар Абдразаков, прославленный солист Венской оперы, Метрополитен-оперы и Ла Скала мексиканский тенор Рамон Варгас и солистка Мариинского театра Екатерина Сергеева.

"В этом году у нас фестиваль необычный, он посвящен нашему великому Федору Ивановичу Шаляпину. Когда мы говорим об опере, мы подразумеваем Федора Ивановича Шаляпина. Когда мы говорим о Шаляпине, мы подразумеваем оперу, драматический театр и то, на чем прежде всего стоит наша русская музыка, русская оперная музыка. Сегодня на открытии фестиваля будут звучать также произведения из репертуара Федора Ивановича Шаляпина", - рассказал журналистам перед началом концерта Абдразаков.

Он отметил, что выступление на сегодняшнем гала-концерте стало первым для Рамона Варгаса на Новой сцене Мариинского театра.

"Мне очень нравится Россия, русская музыка, русские люди. <...> И прежде всего - это наши друзья", - признался мексиканский певец, отвечая на вопрос о том, с какими чувствами он приехал на фестиваль. Говоря о Мариинском-2, Варгас отметил, что это "прекрасная сцена с великолепной акустикой".

На вечере прозвучали арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Мариинского театра был маэстро Валерий Гергиев.

Накануне концерта в Санкт-Петербурге прошли мастер-классы Абдразакова и концертмейстера Мзии Бахтуридзе. "Участвовало 36 человек, подано было около 450 заявок. Отбирали мы очень досконально", - рассказал Абдразаков. Две артистки, наиболее ярко проявившие себя в ходе образовательной программы, - Вероника Хорошева (Уссурийск) и Кристина Попова (Москва) - примут участие в концертном туре фестиваля по России. После Петербурга его маршрут в этом году включает Петрозаводск, Мурманск, Архангельск, Самару и Казань.

О фестивале

Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова - ежегодный проект Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова. Он был основан в 2018 году. Его основные задачи - помочь в старте начинающим певцам, дав им возможность выступить в одном ансамбле с мастерами сцены и получить от них ценные уроки в мастер-классах, быть замеченными теми, от кого зависит карьера певца - импресарио и руководителями театров, предстать перед широкой публикой.