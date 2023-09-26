Вахтанговский театр покажет премьеру спектакля "Ночь перед Рождеством" по Гоголю

Роли в постановке исполнят Эстер Долина, Эюб Фараджев, Евгения Ивашова, Мария Волкова, Евгений Кравченко и другие

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представит первую премьеру 103-го сезона, которой станет спектакль Олега Долина "Ночь перед Рождеством" по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Показы состоятся 26 и 27 сентября на Симоновской сцене в зале "Амфитеатр", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Ночь перед Рождеством" - прекрасная повесть. В ее восприятии много стереотипов, поэтому хочется добиться нового звучания. Вместе с артистами мы искали, как сегодня эта история должна выглядеть и звучать, каков способ существования на сцене исполнителей в этом материале. Мы работаем этюдным методом, ведь это не драматургия, а проза, сцены не идут одна за другой, а создается композиция по тексту. Проза требует специального освоения на сцене. К тому же это первая в этом сезоне премьера в Вахтанговском театре. Волнуемся, трепещем", - признался журналистам перед премьерой режиссер Долин.

По его словам, "за прозой стоит какое-то совершено поэтическое восприятие мира - гоголевское". Он сообщил, что впервые ставит спектакль в Театре Вахтангова. "Но я - выпускник Щукинского института, в театре работают мои педагоги, безмерно уважаемые и почитаемые мною. Я чувствую, что мы "одной крови" с актерами и работниками цехов. Мне здесь очень комфортно работать, давно такого не было", - поделился Долин.

Вместе с ним в постановочную команду вошли художник по костюмам Евгения Панфилова, художник по свету Руслан Майоров, видеосценограф Ася Мухина, технолог Елизавета Борисова, звукорежиссер Екатерина Волкова.

В ролях заняты Эстер Долина, Эюб Фараджев, Евгения Ивашова, Мария Волкова, Евгений Кравченко, Карен Овеян, Ирина Смирнова, Василий Цыганцов, Павел Юдин, Полина Бондарь, Мария Риваль, Анастасия Жданова, Анна Ляхова, Анастасия Джентилини.

Актеры о своих ролях

Открывает список ролей девочка, в образе которой предстала Эстер Долина. "Мне 9 лет, в октябре исполнится 10", - представилась она корреспонденту ТАСС. "В школе нам преподают актерское мастерство, и мы играем спектакли для родителей и для других зрителей. Теперь я сыграю в настоящем театре", - продолжила актриса, добавив, что в порученной ей роли пыталась воплотить свою старшую сестру.

Актриса Евгения Ивашова исполняет две роли - играет Оксану, возлюбленную Вакулы, и Черта. "Эта идея возникла относительно недавно. У нас были разные варианты. Это были и отдельные герои, и отдельные артисты. Посетила мысль: объяснить, что это за девушка, какая у нее особенность, что в ней такого, что зацепило Вакулу. И кто такой черт, и что он олицетворяет помимо того, что какая-то неведомая сила темная", - пояснила журналистам артистка.

Роль кузнеца Вакулы сыграет актер Эюб Фараджев. "Мы живые люди с искренними чувствами. Я имею в виду любовь. У персонажа, которого я играю, это чувства, которые он испытывает к своей возлюбленной, и те поступки, которые он делает. Мы должны испытать это чувство и поделиться со зрителем. Любовь спасет мир", - уверен артист.

За свою вековую историю Театр Вахтангова обращался к творчеству Николая Гоголя семь раз. В 1924 году состоялась премьера "Женитьбы" в постановке Юрия Завадского. Дважды ставили "Ревизора": в 1939 году Борис Захава и в 2002 году Римас Туминас. В 1978 году состоялась премьера сценической композиции "Дела давно минувших дней" в постановке Александры Ремизовой, куда вошли "Театральный разъезд" и "Игроки". Моноспектакль Юрия Краскова "Записки сумасшедшего" в репертуаре театра уже больше 10 лет (с 2009 года). В 2013 году в Малом зале была показана "Женитьба" в постановке Сергея Кутасова. В 2021 году, к 100-летию Театра Вахтангова, Владимир Иванов представил премьеру спектакля "Мертвые души". "Ночь перед Рождеством" - восьмая постановка по произведениям Гоголя на вахтанговских подмостках, добавили в пресс-службе театра.