Умер актер Дэвид Маккаллум

Ему было 90 лет

ТАСС, 26 сентября. /ТАСС/. Шотландский актер Дэвид Маккаллум, сыгравший агента КГБ Илью Курякина в сериале "Агенты А. Н. К. Л." (The Man from U.N.C.L.E., 1964-1968), умер в возрасте 90 лет в Нью-Йорке. Об этом сообщил журнал Variety.

По его данным, актер умер от естественных причин.

Известность Маккаллуму принесла роль служащего КГБ Ильи Курякина в сериале "Агенты А. Н. К. Л.". По сюжету он борется с преступностью вместе с американским коллегой Наполеоном Соло. Помимо этого, Маккаллум сыграл судмедэксперта Дональда Малларда в сериале "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS: Naval Criminal Investigative Service, с 2003 года).