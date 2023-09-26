В Доме-музее Цветаевой в Москве в октябре откроется выставка "Завещание матери"

В экспозиции представят архивные документы, письма, фотографии и другие предметы, рассказывающие о том, каким человеком была мать русской поэтессы Серебряного века

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Выставка "Завещание матери", посвященная 155-летию со дня рождения Марии Цветаевой (урожденной Мейн), пройдет в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. В экспозиции представят архивные документы, письма, фотографии и другие предметы, рассказывающие о том, каким человеком была мать русской поэтессы Серебряного века, сообщается на портале мэра Москвы.

"Выставка даст зрителям наиболее полное представление о том, какой была Мария Александровна. Посетители узнают, чем она интересовалась, что любила, какую роль сыграла в создании грандиозного Музея изящных искусств имени императора Александра III при Императорском московском университете, который Марина и Анастасия Цветаевы называли своим младшим братом. В экспозиции представят архивные документы, письма, написанные рукой Марии Александровны, фотографии, где она запечатлена в кругу семьи, книгу с ее подписью, - говорится в сообщении.

Мария Александровна Мейн родилась в 1868 году в Москве. Она брала уроки музыки у Надежды Муромцевой, уроки живописи у Михаила Клодта, интересовалась всем, что происходило в культурной жизни Москвы. В 1891 году вышла замуж за Ивана Цветаева и стала его первым помощником и сподвижником.

Выставка будет работать с 5 октября 2023 по 17 марта 2024 года.