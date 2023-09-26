В Архангельске состоялась премьера спектакля на стыке театра и медицины

Основой постановки стали истории пациентов, перенесших онкологические заболевания

АРХАНГЕЛЬСК, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля-инсталляции "ОК_НО", созданного на стыке театра и медицины, состоялась в Архангельском театре драмы. Как рассказали ТАСС в пресс-службе театра, основой постановки стали истории пациентов, перенесших онкологические заболевания, интервью с врачами-онкологами и данные науки об онкологической патологии.

"Спектакль "ОК_НО" - это совместный проект компании Radi sveta и Архангельского театра драмы. Проект консультирует Вальков Михаил Юрьевич (Архангельск) - доктор медицинских наук, профессор, онколог, радиолог, заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии Северного государственного медицинского университета. При его консультационной поддержке драматург Любовь Винк (Красноярск) создала документальную пьесу, собрав истории реальных людей с онкологией и выстроив их в концептуальную форму", - сказали в пресс-службе.

Спектакль представляет собой синтез документального театра, современного танца и авторской аудиоинсталляции. Авторы проекта говорят, для них важно, чтобы взгляд на болезнь через призму спектакля стал ключом к пониманию онкологии и преодолению внутреннего страха перед ней. Во всех историях, которые легли в основу пьесы, звучит ключевая мысль - каждый из них стал совершенно по-другому относиться к жизни. "Для многих болезнь стала некоей точкой отсчета в восприятии жизни, сделав ее объемной, острой. Рак - это точка отсчета для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, - пояснил ТАСС режиссер-постановщик спектакля Ярослав Францев. - Болезнь - это путь со своими перекрестками, на которых приходится останавливаться и выбирать - этот мотив дороги мы вплетаем в спектакль".

Винк отметила, что сама сталкивалась с этой болезнью в своей семье и тема ей очень близка. Она собирала интервью людей, которые тоже сталкивались с болезнью. Хореограф спектакля Анна Румянцева пояснила, что в пластическом решении спектакля основой движения являются дыхание и нелинейные ритмы. В спектакле много моментов, когда артисты самостоятельно ориентируются в пластическом выражении, двигаются "по чувству". "Процесс выздоровления человека, столкнувшегося с онкологией, может протекать нелинейно по своим этапам, - отметила она. - Для меня это значит, что шанс остановить болезнь и исцелиться сохраняется практически на любой стадии".

Цикл лекций

Перед премьерой постановки в Архангельске прошел цикл лекций, где действующие врачи рассказывали об онкологии, психологических аспектах заболевания, правилах питания для профилактики рака. "Главная цель этих лекций - не замалчивать, а наоборот, поговорить со слушателями о том, какие мифы существуют о раке, как помочь себе и близкому, если он заболел, и как стоит питаться, чтобы уберечь себя от рака. В силу занятости врачам не всегда удается говорить с пациентами, например, о диете. Потому наш проект призван выстроить тесный диалог между аудиторией и врачами, которым на лекциях можно задать все волнующие вопросы", - сказала ТАСС руководитель проекта Мария Францева. Она добавила, что цели программы - развенчать заблуждения относительно рака, привлечь внимание аудитории к тем открытиям, которые уже сделаны учеными в этой области, и показать, что искусство и наука могут сосуществовать гармонично в одном проекте.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.