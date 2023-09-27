В Русдраме Абхазии прошла премьера спектакля "Евгений Онегин"

Постановка приурочена к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, которое будут отмечать в 2024 году

СУХУМ, 27 сентября. /ТАСС/. В Государственном русском театре драмы Абхазии (Русдрам) им. Ф. Искандера состоялась премьера спектакля "Евгений Онегин", который Русдрам поставил к предстоящему в 2024 году 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

"Этот спектакль мы приурочили к 225-летию А. С. Пушкина, которое будет отмечаться в следующем году. Он создан на грант автономной некоммерческой организации "Русские сезоны" при поддержке Министерства культуры РФ, за что мы им чрезвычайно благодарны", - рассказал журналистам гендиректор театра Ираклий Хинтба.

Спектакль в постановке российского режиссера Сергея Ефремова играется в условных декорациях и стилизованных костюмах, но решен в традициях русского психологического театра. Воздушная и динамичная постановка, в которой сохранен классический текст, насыщена легким юмором и пушкинской иронией.

Как подчеркнул Хинтба, "зрителю, который боится классических произведений, думая, что это скучно и непонятно, просто надо прийти на русдрамовского Онегина и он поймет, что ничего более захватывающего и легкого для восприятия представить себе невозможно".

"Я уже обращался к материалу "Евгений Онегин" у себя в коллективе в Московском театре комедии. Мы сделали спектакль по этому произведению, и в прошлом сезоне сыграли абсолютно успешно более 100 спектаклей и решили версию "Онегина" сделать в Русдраме им. Искандера, обратиться к этому материалу, потому что поступил запрос на такую историю здесь. И вот мы сделали "Онегина" в Русдраме. Руководитель театра всегда сам делает каст, отбор и попадает в точку. Здесь я доверился полностью ему и это снова очень крутое попадание", - сказал журналистам Сергей Ефремов.

Свет к спектаклю поставил российский художник Денис Солнцев, и по словам Хинтбы, "это стало новым произведением, в котором энергия и темперамент абхазских актеров в сочетании с классическим текстом и традициями русского театра дали особый художественный результат".