Ему было 95 лет

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Советский и молдавский писатель Ион Друцэ умер на 96-м году жизни в Москве, где он жил и работал. Об этом сообщил министр культуры Молдавии Сергей Продан.

"Сегодня утром из Москвы пришло ужасное известие. Ион Друцэ скончался! Об этом сообщила внучка писателя Ана, которая была рядом с ним в последние минуты его жизни", - написал министр в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он заверил, что правительство поможет в организации похорон в Молдавии, если семья писателя решит похоронить его на родине.

Друцэ родился 3 сентября 1928 года в селе Хородиште на севере Молдавии в семье крестьян. Первые его произведения были опубликованы молдавскими издательствами в начале 50-х годов прошлого века. Известность пришла к писателю, который писал как на молдавском, так и на русском, после выхода в свет повести "Листья грусти".

Его произведения начинают издаваться большими тиражами с переводами на многие языки мира. Среди наиболее известных произведений писателя - "Последний месяц осени", "Хлеб, любовь и мужество", "Возвращение на круги своя", "Недолгий век зеленого листа", "Запах спелой айвы", "Бремя нашей доброты", "Одиночество пастыря". По многим из них поставлены пьесы, сняты фильмы.

Друцэ - член Академии наук Молдавии и Румынии, он был единогласно избран почетным президентом Союза писателей Молдавии, удостоен государственной премии Молдавии, нескольких государственных наград.