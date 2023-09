Умер сыгравший профессора Дамблдора Майкл Гэмбон

Актеру было 82 года

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Британский актер ирландского происхождения Майкл Гэмбон, сыгравший профессора Альбуса Дамблдора в шести фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном его семьей.

"Мы глубоко удручены необходимостью сообщить о смерти сэра Майкла Гэмбона. Любимый родными муж и отец мирно умер в больнице после того, как у него было выявлено воспаление легких. У его постели находились его жена Анна и сын Фергюс", - сказано в документе.

Гэмбона взяли на роль Дамблдора после внезапной смерти Ричарда Харриса, исполнявшего роль директора школы чародейства и волшебства Хогвартс в первых двух лентах поттерианы. Актер также известен по ролям в фильмах "Повар, вор, его жена и ее любовник" (The Cook, The Thief, His Wife & Her Lover, 1989), "Госфорд-парк" (Gosford Park, 2001) и "Король говорит" (The King’s Speech, 2010) и многочисленным работам в театре. Он трижды становился обладателем престижной британской театральной премии Лоуренса Оливье, а также номинировался на премии "Тони" и "Золотой глобус".

Гэмбон родился в Дублине в ирландской семье, но еще в детстве переехал в Лондон вместе с родителями, поэтому имел как ирландский, так и британский паспорт. В 1999 году он был посвящен в рыцари Елизаветой II за достижения в сфере театрального искусства.