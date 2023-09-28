Профессия та же — царь. "Иван Васильевич" выходит на сцену Театра сатиры

Пьесу "Иван Васильевич" Михаил Булгаков создавал в середине 30-х годов специально для Театра сатиры. Однако в 1936-м после генеральной репетиции, где присутствовали партийные руководители СССР, постановку закрыли, а само произведение запретили. Спустя 90 лет Театр сатиры решил восстановить историческую справедливость — подарить комедии Булгакова новую жизнь на сцене. Режиссером спектакля выступил художественный руководитель театра Сергей Газаров. Что получилось и почему постановщики не боятся сравнений с фильмом Леонида Гайдая, рассказываем в материале ТАСС.

Те, кто не читал пьесу Булгакова, благодаря фильму Гайдая наверняка знают ее сюжет в общих чертах: инженер Тимофеев изобретает машину времени, но происходит сбой, и московский управдом Бунша вместе с вором Жоржем Милославским внезапно перемещаются в русское Средневековье, а царь Иван Грозный попадает в СССР. Главное отличие фильма от пьесы в том, что герои Гайдая живут в 1970-е годы, а Булгаков писал про современную ему действительность. Режиссер Сергей Газаров последовал за первоисточником: комедия разворачивается в коммунальной квартире 1930-х. "Мы пошли чуть-чуть по-другому пути, чем фильм тот самый, с которым все время сравнивают", — говорит постановщик. При этом он отметил, что сравнений с картиной Гайдая труппа не боится: "У нас просто другая версия", — добавил режиссер.

Пространство коммунальной квартиры поделено на две части. Инженер Тимофеев (Илья Малаков) живет в той, что попроще, оклеенной газетами, где почти нет мебели, зато есть периодически дымящийся и издающий странные звуки огромный зеркальный шар, то есть машина времени. Она занимает его куда больше, чем жена — актриса Зинаида Михайловна (Александра Мареева), несмотря на то что выглядит она так, будто только что вернулась с вечеринки у Гэтсби. Героиня носит платье с бахромой и бархатный капот в стиле ар-деко, постоянно танцует и ведет себя подчеркнуто театрально, будто расставание, о котором она пришла сообщать Тимофееву, — еще одна сцена из фильма с ее участием. Если сравнивать с картиной Гайдая, то в спектакле Зинаида Михайловна еще более кокетливая и наивная — этакая Эллочка-людоедка, словарный запас которой состоит из реплик из прочитанных ею пьес.

Илья Малаков в роли инженера Тимофеева © Сергей Бобылев/ ТАСС

В той части квартиры, что похожа на музей, обставленный роскошной мебелью из красного дерева и антикварными вазами, живет Антон Семенович Шпак (в спектакле, как и в пьесе, не уточняется, кем именно он работает). Его роль сыграл сам Газаров — в интервью после спектакля он признался, что давно не играл на сцене и рад, что вернулся на нее именно в Театре сатиры. "В гости" к Шпаку заходит Жорж Милославский (Артем Минин) — вор по жизни, но артист по призванию. Обчистить богатую комнату для него все равно что устроить спектакль: за дело он берется лишь после того, как удивит зрителей фокусами, отправит в зал воздушные поцелуи и разыграет по телефону Шпака, представившись блондинкой из Большого театра. Наверное, многим сложно представить в роли Милославского кого-то другого, кроме Леонида Куравлева, но молодому актеру Артему Минину удалось создать не менее харизматичный образ, за его Жоржем интересно наблюдать.

Федор Лавров в роли кинорежиссера Якина и Александра Мареева в роли актрисы Зинаиды Михайловны © Сергей Бобылев/ ТАСС

Совсем не похожим на то, каким мы привыкли его видеть в кино, предстал кинорежиссер Якин — тот самый, который собирается увезти Зинаиду Михайловну в Гагры и снять Ивана Грозного в фильме. Его роль в спектакле играет Федор Лавров. Якин в его исполнении — идеальная пара для Зины, почти такой же манерный и томный, тоже драматично заламывает руки и разговаривает так, будто не может выйти из кинообраза. Комичности добавляет нескладный лохматый парик, который слетает в одной из сцен. Интересен и образ жены управдома Ульяны Андреевны, которую в фильме сыграла Наталья Крачковская, а в театре — Лиана Ермакова: гиперактивная и неравнодушная ко всему, что происходит в коммуналке, она не против нарядиться как дива ар-деко (завернувшись в гобелены с оленями со стены) и пофлиртовать с Тимофеевым, пока не видит муж. При этом ей достаточно нескольких секунд, чтобы вновь вернуться к образу коммунистки в красной косынке и с авоськой в руках.

"Говорят, царь — ненастоящий"

Главной звездой постановки стал народный артист России Юрий Васильев, который сыграл управдома Буншу и Ивана Грозного — двух совершенно противоположных друг другу по характеру и стилю персонажей. Если в кино сцены с Буншей и сцены с Грозным снимали в разные дни, то в театре эту перемену можно наблюдать в режиме реального времени, и то, как Васильев меняет голос, речь, манеру двигаться, впечатляет. Кажется, что его управдом — в душе слабовольный и мягкий интеллигент, возможно, даже аристократ (соседи называют его князем, на что в ответ он раздражается и не очень убедительно доказывает, что его отец был кучером), который пытается соответствовать советской системе и казаться жестче, поэтому донимает всех своими указаниями. Бунша ходит, неуверенно покачиваясь, и почти упрашивает, чтобы его уважали, в то время как Иван Грозный сотрясает коммуналку своими указами зычным голосом и не дает окружающим права на ошибку (Якину досталось).

Юрий Васильев в роли управдома Бунши © Сергей Бобылев/ ТАСС

"Я очень много прочитал про Ивана Грозного, сейчас же идет переосмысление его роли в истории России, есть разные мнения. Но мне нужны были не политические вещи, а игровые. Я, например, узнал, что он умер, играя в шахматы, что он был очень образованным человеком", — рассказал Юрий Васильев о том, как готовился к роли. Также он добавил, что при создании образа ориентировался на картины с изображением царя и пересматривал историческую драму Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный". На вопрос, кого ему интереснее играть, Васильев ответил так: "Сложнее — Буншу, а приятнее — Ивана Грозного. Потому что это абсолютно разные люди, перевертыши, сила и слабость, очень интересно эти две грани сыграть".

В то, что царь в коммуналке все-таки настоящий, охотно веришь. Добавляет убедительности и роскошный костюм с шубой, отделанной мехом и камнями, золотой шапкой Мономаха. Его и остальные наряды для спектакля создала театральная художница Мария Боровская. По словам постановщиков, внимание уделяли каждой вытачке и пуговице на манжете, чтобы соответстовать историческим материалам. За декорации — и коммуналки, и царских палат — отвечал народный художник России Владимир Арефьев. Оживляет происходящее конструкция с поворотным диском — когда по сюжету сменяются эпохи, сцена начинает двигаться, в зеркальном шаре отражаются бесконечные светящиеся коридоры и выезжают новые декорации. От привычных песен — "Разговор со счастьем" или "Звенит январская вьюга" — в театре отказались, новую музыку для постановки написал композитор Алексей Айги.

В хорошо знакомом "Иване Васильевиче" создателям спектакля удалось разглядеть новое и забытое старое. Получилась яркая, масштабная и современная постановка, наполненная неожиданными находками, отсылками к картинам (одна из мизансцен, например, повторяет хрестоматийное полотно Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года"), юмором. При этом артисты строго следуют тексту Булгакова, лишь изредка импровизируя с репликами.

"Надеюсь, это не последняя встреча наша с Михаилом Афанасьевичем, с его трудами, у нас впереди есть очень серьезные планы", — поделился Сергей Газаров после закрытого показа постановки. Посмотреть "Ивана Васильевича" можно 29 и 30 сентября, а также в октябре и ноябре.

Дарья Шаталова