Путин назвал стихи Гамзатова учебником жизни

По словам президента, наследие поэта выходит далеко за рамки искусства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал стихи Расула Гамзатова учебником жизни. Такое мнение российский лидер высказал на торжественном концерте, посвященном столетию со дня рождения советского и российского поэта.

"Наследие Расула Гамзатова выходит далеко за рамки искусства, это, скорее, учебник жизни, где можно найти ответы на самые острые и самые чувствительные вопросы", - сказал Путин, подчеркнув, что масштабность его художественного мышления просто потрясает. "Он воспевает природу, человека, патриотизм, обращается к истории, к прошлому, как к уроку, дает наказ молодым хранить верность не только обычаям отцов, но их мужеству, достоинству и чести", - добавил президент. Путин отметил, что всем дороги "Журавли" и другие стихи Гамзатова о фронтовиках, о поколении победителей, о Великой Отечественной войне.

Выступая на торжественном концерте, Путин назвал Гамзатова "народным поэтом". "Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России - он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Гамзатова несет свет добра, созидания и любви, как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно", - подчеркнул российский лидер.

Вспоминая о поэте, президент рассказал, что "благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мысли и филигранным жизнелюбивым юмором". "Я помню восьмидесятилетие Расула Гамзатова. В его адрес звучало много искренних и даже восторженных слов, на что поэт сказал, что относится к юбилеям с иронией, ведь, по его мнению, юбилей - это преувеличение заслуг", - поделился воспоминанием Путин. "Но уверен, преувеличить заслуги поэта, переводчика, публициста, прозаика, общественного деятеля Гамзатова невозможно, как невозможно переоценить творческий, просветительский и гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей", - подчеркнул российский лидер.

Путин процитировал Корнея Чуковского, назвавшего Гамзатова "пытливым мудрецом, который старался познать полный смысл вещей". По его мнению, это является самой точной характеристикой.

Источник вдохновения

Президент заметил, что, о чем бы Гамзатов ни слагал стихи, источником его вдохновения всегда был родной Дагестан. "Он любил его самозабвенно, и, я знаю, эта любовь взаимна. Гамзатов буквально вдохновлял дагестанцев и на трудовой подвиг, и на ратный подвиг, как было и в 1999 году, когда мы вместе всей страной дали отпор агрессии международного терроризма. Никогда не забуду те дни, месяцы и недели мужества людей, их твердую решимость отстоять свой родной дом, все наше отечество. Вся страна будет помнить Дагестан того времени", - сказал Путин, а зал отреагировал на его посыл бурной овацией.

"Стихи Гамзатова, также как и вся наша культура, литература, великая история вдохновляют нас и сегодня, когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость", - подчеркнул президент.

Говоря о значимости поэта для его земляков в Дагестане, Путин заметил, что он для многих просто родной человек и многие в республике его столетие отмечают как семейный праздник. "Посвятив сотни произведения кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал "Русское поле", даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял и часто представлялся: "Посланник великой страны от всех национальностей", - напомнил глава государства. Он привел в пример знаменитые строки: "В Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей - русский". "Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным разнообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты", - подчеркнул президент.

Путин согласился с высказанным в одном из интервью пожеланием Гамзатова, чтобы политики чаще цитировали поэтов. "Его стихи - это собрание истины, вселенная, где правит все лучшее, рассказы о подлинном предназначении человека. Безусловно, всем нам близки его строки о том, что есть только две достойные причины, которые должны побуждать мужчину к действию: одна из них - любовь к женщине, хранительнице очага, матери, супруги, дочери; другая - любовь к земле, родимой, которая вошла нам в плоть и кровь и сделалась звездой неугасимой", - процитировал Путин, сделав акцент на том, что Гамзатов всегда писал только о том, что знал, понимал, любил и чувствовал. Подводя итог, президент сделал акцент на том, что поэт жил и творил с открытым для людей сердцем, и эта искренность придает его словам, убеждениям, заветам особую силу, над которой не властно время.