Представители стран БРИКС и ШОС посетят Международный культурный форум Петербурга

Как сообщил глава города Александр Беглов, в 2023 году число непосредственных участников будет уменьшено, по гостям ограничений не планируется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Гостями Международного культурного форума в Петербурге станут представители стран БРИКС и ШОС. Об этом губернатор Александр Беглов сообщил в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале 78.

"Мы продолжаем активную подготовку к форуму вместе с Министерством культуры России. Его важно провести так, чтобы напомнить всем о значении российской культуры, ее огромном вкладе в мировое достояние. Это хорошо понимает культурная общественность в странах БРИКС и ШОС. Представители стран из этих объединений проявляют интерес к нашему культурному форуму, готовы на него приехать", - сказал губернатор.

По словам главы города, формат форума ждут изменения. "Мы уменьшим число непосредственных участников. По гостям ограничений не планируем. Будут работать порядка 10 секций для специалистов. Готовятся спектакли на ведущих сценах Петербурга", - сообщил Беглов.

Ранее стало известно, что художественный руководитель Михайловского театра в Санкт-Петербурге, директор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман возглавил дирекцию Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В 2023 году форум пройдет 16-18 ноября. Организаторами проекта являются правительство России, Министерство культуры России и правительство Санкт-Петербурга.