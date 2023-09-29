В Музее Востока представят около 100 картин и свитков художников России и Китая

В выставочный проект также вошла живопись в стиле гунби, работы в технике могуфа и в жанре шань-шуй

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Государственный музей Востока и Московский клуб любителей китайской живописи гунби 29 сентября откроют выставку "Павильон орхидей" в рамках Шестого фестиваля китайской живописи гунби в Москве. Название экспозиции отсылает к одноименному стихотворению китайского поэта Се Ваня IV века.

В выставочный проект вошли около 100 предметов: картины и свитки современных художников из России и Китая, в том числе живопись в стиле гунби, работы в технике могуфа и в жанре шань-шуй.

"Гунби в переводе с китайского означает "тщательная или прилежная кисть", - говорит куратор выставки Юлия Толмачева. Создание картины от наброска, проработка контура в соответствии со всеми требованиями, после - окрашивание специальными приемами занимают до нескольких недель. При этом нужно учитывать, что краски, которыми пользуются художники, - водорастворимые и сохнут достаточно быстро. Но результат, по ее словам, радует - картины в стиле гунби всегда выглядят декоративно. "Именно в стиле гунби работали художники, оформлявшие росписью интерьеры дворцов императора и знати", - поделилась с журналистами Толмачева.

Вводной частью экспозиции стал проект 30 художников, который представляет из себя копию 12-метрового свитка художника Ван Симэна "Горы и воды на 1000 ли", созданного в 1113 году и относящегося к типу панорамно-монументальных пейзажей шань-шуй (горы и воды).

Выставка открыта для посетителей до 22 октября. Проект сопровождает образовательная программа с мастер-классами китайских и русских художников и аукцион.