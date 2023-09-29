В Якутии планируют создать музей о специальной военной операции

Как сообщил постоянный представитель республики при президенте РФ Андрей Федотов, сотрудники опорных пунктов собирают информацию о биографии военнослужащих и помощи новым регионам

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работа по созданию музея о специальной военной операции (СВО) ведется в Якутии, идет сбор сведений о биографии военнослужащих и помощи республики новым регионам. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов.

"Музей СВО будет создан, он уже создается, - сказал Федотов. - Работа уже начата. Большая работа уже сделана, и мы сегодня дальше ее продолжаем: сотрудники опорных пунктов получили такие указания, что они сегодня по крупицам собирают все, что связано со службой наших земляков, все, что связано с ремонтно-восстановительными работами, гуманитарной помощью, которую оказывает республика и своим землякам, и новым регионам. Все это уже будет накапливаться сейчас".

По его словам, главным, чему оказывается внимание, является история жизни и службы каждого участника СВО и оказание содействия новым регионам.

Федотов является руководителем Единого координационного центра (ЕКЦ) по решению задач в рамках СВО, который работает на базе постоянного представительства Якутии при президенте РФ. В ходе работы ЕКЦ в прошлом году была организована телефонная горячая линия для прямых обращений от военнослужащих из Якутии и членов их семей. Созданы территориальные опорные пункты, которые выступили ключевыми структурами, координирующими транспортировку и хранение грузов из Якутии и их доставку в расположение воинских частей. Центр ведет работу с ранеными, которые проходят лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны.