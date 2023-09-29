В Петербурге представили первый учебник игры на балалайке-контрабас Михаила Дзюдзе

Издание рассчитано на учащихся музыкальных школ, студентов музыкальных училищ и вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Первый в истории музыкального исполнительства учебник "Школа игры на балалайке-контрабас" представлен виртуозом игры на этом инструменте заслуженным артистом России Михаилом Дзюдзе. Презентация новинки прошла в Консерватории имени Николая Римского-Корсакова.

"В этом издании я собрал материал, которого нет нигде. Это 35 произведений, написанных специально для меня петербургскими и российскими композиторами. До этого момента контрабас-балалаечники исполняли в основном переложения для других инструментов. Я же даю контрабас-балалайке свой репертуар", - рассказал на презентации автор пособия.

Издание "Школы" стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Упражнения, пьесы, произведения крупной формы представлены в учебно-методическом пособии по степени возрастания трудностей. В него включены специально написанные для балалайки-контрабас сочинения современных композиторов Александра Цыганкова, Сергея Евтушенко, Елизаветы Панченко, Евгения Петрова, Михаила Броннера, Владимира Кошелева, Антона Танонова.

Издание рассчитано на учащихся музыкальных школ, студентов музыкальных училищ и вузов. Большая часть нотного материала, гамм и упражнений сопровождается видеоиллюстрациями с QR-кодом на ссылки в Youtube. В них автор не только демонстрирует тот или иной исполнительский прием, но и дает рекомендации по их освоению.

На презентации экземпляры пособия были переданы в библиотеки музыкальных школ, училищ, высших учебных заведений, а также вручены педагогам и практикующим исполнителям. Концертирующий солист Михаил Дзюдзе - выпускник струнного отделения оркестрового факультета Ленинградской консерватории по классу симфонического контрабаса, один из основателей ансамбля "Терем-квартет". Является доцентом кафедры народного инструментального искусства Санкт-Петербургского института культуры.

Балалайка-контрабас - русский народный инструмент струнно-щипкового типа. Это самый большой по размерам, а по динамике самый мощный и низкий по тону инструмент семейства балалаек. Выполняет основную басовую функцию по обеспечению основы звучания ансамбля или оркестра русских народных инструментов.