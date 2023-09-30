В Петербурге отметят 100-летие со дня рождения Расула Гамзатова

Как сообщили организаторы, в честь памятной даты выстрелят из пушки Петропавловской крепости, откроют бюст поэта в Российской национальной библиотеке и покажут представление в Александринском театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге пройдет празднование 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова, его отметят полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости, открытием бюста поэта в Российской национальной библиотеке (РНБ) и музыкально-театрализованным представлением в Александринском театре, сообщили организаторы.

"Памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, пройдут 30 сентября в Санкт-Петербурге. В Александринском театре в 19:00 состоится главное событие - музыкально-театрализованное представление в честь <...> великого поэта. Вечер проводится в рамках культурного проекта "Родники Расула Гамзатова" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", - говорится в сообщении.

Вечер в Александринке станет частью программы XIV Международного театрального фестиваля "Александринский". Публике представят посвященные Гамзатову музыкальные и хореографические произведения, со сцены прозвучат стихи поэта, а также песни, созданные на его тексты: "Разве тот мужчина", "Журавли", "Колыбельная" и другие. В представлении примут участие ведущие артистические силы Дагестана, а также артисты и вокалисты петербургских театров.

Днем 30 сентября в Петербурге пройдет Всероссийский научно-практический круглый стол "Литературное наследие Расула Гамзатова". В этот же день руководитель представительства Республики Дагестан в Петербурге Гасан Гасанов примет участие в церемонии полуденного выстрела в Петропавловской крепости, а также в открытии бюста Гамзатова в Российской национальной библиотеке. Официальную делегацию от Республики Дагестан возглавит председатель народного собрания Заур Аскендеров.

Открытие бюста и выставка в РНБ

Церемония открытия бюста поэта пройдет в Новом здании РНБ при участии дочери классика Салихат Гамзатовой. Автор бронзового бюста - скульптор, заслуженный художник Республики Дагестан Шамиль Канайгаджиев. Его работа займет место рядом с бюстом Чингиза Айтматова, рассказали в пресс-службе библиотеки.

"В рамках открытия гости познакомятся с книжно-иллюстративной выставкой "Встреча с Расулом Гамзатовым". В экспозиции представлено около 100 изданий из отдела национальных литератур, русского книжного и журнального фондов, фонда групповой обработки РНБ. Среди экспонатов - труды Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, Блока, Маяковского и других авторов, которые Расул Гамзатов перевел на аварский язык", - отметили в РНБ. Особого внимания заслуживают его стихи и сонеты, а также поэма из цикла "Суди меня по кодексу любви", в том числе стихотворение "Шептал я белой ночью в Ленинграде".

Выставку дополнят биографические материалы, воспоминания друзей и окружения поэта, критические материалы о творчестве прозаика, взгляды литературоведов, монтажные записи фильмов.

В РНБ более 300 книг Гамзатова, изданных с 1943 года по настоящее время. Среди них - первая работа на русском языке "Земля моя" (Махачкала, 1948), второй стихотворный сборник "Песни гор" (Москва, 1949), издание "Мулатка" 1966 года с дарственной надписью автора. Также большой интерес представляют ноты и звукозаписи песен на стихи Гамзатова, хранящиеся в фондах библиотеки.