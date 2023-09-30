В Москве открывается молодежный форум "Наследие"

Он будет проходить до 25 ноября

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ежегодный молодежный образовательный форум "Наследие" открывается в Москве в субботу. Участникам предстоит разработать проект реставрации городской усадьбы Демидова, а также гостей мероприятия ждут творческие занятия, квесты, бизнес-игры и ярмарка вакансий.

В этом году форум, который является образовательным проектом столичного департамента культурного наследия, проводится в шестой раз. С 2018 года в нем приняли участие около 60 тыс. человек. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, впервые к участию приглашены те, кто изучает информационные технологии. Главная идея мероприятия - интегрировать молодежь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. По ее словам, участники на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов.

Форум будет проходить с 30 сентября по 25 ноября, он состоит из конкурсной, образовательной, экскурсионной и деловой частей для студентов, а также городского фестиваля для всех желающих. К участию приглашены студенты высших учебных заведений - начинающие архитекторы, реставраторы, социологи, юристы, историки, экономисты, урбанисты. Их объединят в несколько междисциплинарных команд, где каждый молодой специалист будет отвечать за определенный блок задач. Кроме того, у каждой команды будет наставник - специалист в области реставрации.

Командам - участницам конкурса предстоит разработать проект реставрации городской усадьбы Демидова - объекта культурного наследия федерального значения на Новой Басманной улице. Как отмечается на официальном сайте мэра Москвы, ансамбль, который датируют последней третью XVIII века, включает в себя главный дом, два боковых флигеля, служебный флигель и ограду с воротами.

Кроме того, на форуме подготовлена образовательная программа: лекции экспертов отрасли, посещения мастерских, архитектурных бюро, экскурсии на объекты, где еще ведутся или уже завершены реставрационные работы. А в рамках деловой части пройдут круглые столы с ведущими российскими и зарубежными реставраторами, архитекторами, урбанистами, дизайнерами, экономистами и социологами, представителями органов власти и журналистами.