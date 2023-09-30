К 70-летию Липецкой области мюзикл ее филармонии "Провинциалка" покажут в Москве

Правительство региона выделило около 1 млн рублей на гастроли

ТАСС, 30 сентября. Мюзикл "Провинциалка" Липецкой государственной филармонии впервые отправится на гастроли в Москву и Санкт-Петербург. Гастрольный тур приурочен к 70-летию Липецкой области, рассказала ТАСС пресс-секретарь филармонии Юлия Кондратьева.

"К 70-летию Липецкой области, которое отметят в январе, наш мюзикл "Провинциалка" отправится в гастрольный тур: 10 октября он будет показан в Московском международном доме музыки, а 12 октября - в Концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это первый липецкий коллектив, который выступит в Московском международном доме музыки. Мы покажем все, что знаем и умеем - такой подарок к юбилею области", - сказала она.

По ее данным, на гастроли правительство Липецкой области выделило около 1 млн рублей.

Ранее Кондратьева сообщала, что в марте 2023 года мюзикл "Провинциалка" Липецкой государственной филармонии представили в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге, он стал первым липецким спектаклем на сцене одного из старейших и ведущих музыкальных театров России. "Спектакль очень понравился питерскому зрителю, и было приглашение Валерия Абисаловича [Гергиева] показать его второй раз. Первый показ был аншлаговый, все места раскупили довольно быстро - и большую роль в этом сыграла музыка Александра Чайковского", - сказала собеседница агентства.

Премьера первого мюзикла Липецкой государственной филармонии "Провинциалка" по пьесе Ивана Тургенева состоялась в ноябре 2022 года в Липецке. Музыку мюзикла написал известный композитор Александр Чайковский, ученик Тихона Хренникова. Постановщиком спектакля стал народный артист России Виктор Кривонос (Санкт-Петербург), балетмейстером Мария Большакова (Санкт- Петербург), художником Ирина Зайцева (Санкт-Петербург), музыкальный руководитель Людмила Жаринова и исполнители всех ролей - артисты Липецкой филармонии. Также в мюзикле задействован оркестр народных инструментов Липецкой филармонии, для которого сделаны аранжировки.

В 2024 году Липецкая область отпразднует 70-летний юбилей. Она была образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 января 1954 года из смежных районов Рязанской, Воронежской, Курской и Орловской областей. Через несколько месяцев, 26 апреля Верховный Совет СССР утвердил создание Липецкой области РСФСР.