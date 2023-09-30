В Архангельске представили выставочный проект "Русский лоскут. Живая традиция"

Он объединил лоскутное шитье Севера и живопись

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Выставочный проект "Русский лоскут. Живая традиция", представленный в Усадебном доме Е. К. Плотниковой в Архангельске, объединил живопись северных авторов, лоскутные произведения XIX века из архивов музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" и костюмы современных дизайнеров в лоскутной технике. Проект приурочен к Всероссийскому лоскутному фестивалю "Душа России", который пройдет в Архангельске в октябре, сообщила ТАСС куратор проекта Татьяна Зеленина.

"Мы решили показать не только лоскутное шитье XIX века - начала ХХ века из архивов, но и костюмы, которые выполнены в этой традиции. И впервые мы ввели в экспозицию живописные и графические работы современных профессиональных художников. Когда ты смотришь на эти работы мастеров декоративно-прикладного искусства и на работу художников-профессионалов, то сразу появляется вот эта аллюзия, то есть намеки на старинные техники: такие же плоскости, так же мозаично используется цвет, эти цветовые пятна", - рассказала она.

По словам Зелениной, одной из целей проекта было показать, как использовались лоскутные вещи. Поэтому экспозиция дополнена предметами мебели и быта конца XIX - начала XX века, на которые обычно накидывали покрывала. Все эти предметы были не только утилитарными, их воспринимали как обереги. "Это была работа скрупулезная, и это передавалось из поколения в поколение. Разрезанные старые вещи, которым было и 10 лет, и 20 лет, хранили тепло всей семьи. Особенно одеялки детские, это был оберег, он оберегал ребенка, и в это верили", - отметила куратор проекта.

Первые лоскутные одеяла появились на Руси еще в X-XI веках, а к концу XIX века лоскутное шитье стало настоящим искусством. Новый всплеск интереса к нему произошел уже в 1970-е годы, когда в моду вошел фольклорный стиль. Для северных русских лоскутных изделий характерна мозаичная техника, кусочки ткани соединялись между собой и оформлялись в рамку из однотонной ткани, часто красной. Например, в Северной Америке использовали аппликацию, когда лоскуты ткани нашивались на основу. Эта техника в Поморье стала использоваться только в ХХ веке, и была не очень распространена.

Традиции прошлого переосмысливают современные мастера и модельеры, соединяя лоскутное шитье с другими видами рукоделия: вышивкой, вязанием лоскутом, шитьем бисером, кружевом, лентами. Представленная на выставке коллекция "Пестрядинная артель" архангельского художника-модельера Николая Терюхина основана на принципе домотканого половика. В работах модельера Александры Бучельниковой и народного мастера России Ирины Антипиной лоскутным шитьем оформлены не только модели костюмов и платьев, но и современные аксессуары.

"Вот на полу лежит коврик-кругляш, - показала куратор выставки. - А у мужского костюма эполет создан по технологии, как этот кругляш. И вот такие коврики внизу, а на манекене платье, у которого кокетка сделана именно так же, как они".

Живопись и лоскутное шитье

На выставке представлены живописные и графические произведения из собрания Музейного объединения и частных коллекций. Они размещены так, чтобы можно было увидеть параллель между искусством лоскутного шитья и живописными произведениями. Картины архангельских художников Федора Фатьянова и Александра Казакова погружают зрителя в уютный мир народной жизни. Яркие цветовые пятна произведений Андрея Эндера (Ленинград) чем-то напоминают лоскутные одеяла.

С пестрым полем лоскутного половика перекликается "вытканный" маслом холст Юрия Гобанова, игра солнечного света словно пестрое одеяло на картине Зои Шадруновой, как и кубы и квадраты Лидии Колобовой и "Узоры времени" Людмилы Елфимовой. "Рядом одеяло лоскутное и эти работы, в них можно найти точки соприкосновения. Или Людмила Елфимова, конечно, она про это не думала, но вот эти такие большие цветовые плоскости как мозаика на лоскутных покрывалах", - отметила Зеленина.

На выставке будут проходить концерты и мастер-классы, она продлится до середины ноября.