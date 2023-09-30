В Ярославле впервые вручили премию им. Сергея Пускепалиса "Поступок"

Ее получили актер Сергей Маховиков, актриса Яна Поплавская, певица Юта и педагог Надежда Хитрякова

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Премию имени актера и режиссера Сергея Пускепалиса вручили в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова в Ярославле, художественным руководителем которого Пускепалис был более трех лет. Премию получили актер Сергей Маховиков, актриса Яна Поплавская, певица Юта (настоящее имя - Анна Осипова), а также педагог Надежда Хитрякова, передает корреспондент ТАСС.

"Это будет память, продвижение поступков, которые совершал Сережа. Я много совершал поступков, иногда даже подвигов, но все это было в кино, а в жизни мы общались и как-то не думали, что это поступки, это просто жизнь. И сегодня у меня впервые премия, награда - за что? За жизнь, просто мы так жили вот эту часть времени, которая нам дана", - сказал Маховиков.

Актер неоднократно ездил в Донбасс, занимался благотворительностью, привозил гуманитарную помощь, встречался с бойцами, давал концерты. Также Маховиков привозил в Луганскую Народную Республику новогодние подарки для детей. На церемонии вручения премии актер исполнил песню "Река Потудань". По словам Маховикова, ранее он исполнял ее с Сергеем Пускепалисом.

Премию "Поступок" получила актриса, телеведущая и театральный педагог Яна Поплавская. Она помогает жителям новых регионов, усилиями актрисы был оборудован госпиталь в зоне специальной военной операции.

"Я в жизни получала много разных премий. Получала премии за благотворительность, работу, орден от Минобороны, но вы знаете, так сердце не билось, как всю дорогу, которую я проделала сюда из Москвы. Знаете фразу "светлая память"? Мы часто не вкладываем точный смысл, эти фразы живут с нами. Сегодня я сидела в этом зале и думала о том, что светлая память Сергею Пускепалису будет действительно светлой, и светлым будет путь, который пройдут тысячи людей с его памятью", - сказала Поплавская, получая премию.

На сцену старейшего театра России в субботу также поднялись лауреаты премии - педагог из Макеевки в Донецкой Народной Республике Надежда Хитрикова и певица заслуженная артистка России Юта. Специальные премии получили заместитель директора Центра поддержки разработки и производства экзопротезов профессор Александр Воробьев, а также журналист, блогер Юрий Подоляка. Кроме статуэтки в виде взлетающего журавля лауреаты также получили материальную часть премии. По словам Маховикова, все лауреаты отправили средства бойцам в зоне СВО.

О премии

Премия "Поступок" была учреждена в апреле после поездки актеров Волковского театра и друзей Пускепалиса в родной город артиста Железноводск. Цель премии - поощрение и активная поддержка представителей культуры и общественных деятелей, которые делают все, чтобы укоренить русское культурное пространство в новых регионах России.

Пускепалис поддержал воссоединение Крыма с Россией, он поддерживал бойцов СВО. Благодаря его непосредственному участию на фронт была передана помощь на сумму более 20 млн рублей. В 2021 году были организованы гастроли Волковского театра в Донбассе, выезд актеров был осуществлен на личные средства Пускепалиса.

О Пускепалисе

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Окончил Саратовское театральное училище и режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). Работал актером в саратовском ТЮЗе, в 2003-2007 годах - главный режиссер Магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина, с 2007 года - режиссер-постановщик Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2009-2010 годах был главным режиссером Российского государственного академического театра драмы им. Волкова в Ярославле. С 2011 по 2013 год - помощник худрука МХТ им. А. Чехова Олега Табакова. С августа 2019 года - худрук Ярославского театра драмы им. Волкова.

Ставил спектакли в различных драматических театрах России. В Театре драмы им. Волкова выступил режиссером постановок "С любимыми не расставайтесь", "Три сестры", "Бедный миллионер", "Забыть Герострата", "Предстоящее событие", "Весы".

Снялся в десятках фильмов, в том числе картинах "Простые вещи", "Прогулка", "Как я провел этим летом", "И не было лучше брата", "Сердце Пармы", сериале "Крик совы".